بطريقة سهلة وبسيطة… نقدم لكم طريقة عمل “صفيحة اللحم التركية” بدون فرن! بألذ المواصفات
تعد صفيحة اللحم التركية من الأكلات الشهية واللذيذة المحببة لدى الجميع والغنية بالقيمة الغذائية، نظرا لاحتوائها على البروتينات والكالسيوم والفيتامينات والكربوهيدرات. وهي من الأكلات التي تتميز بسهولة التحضير حيث لا تتطلب فرن، لذا تلجأ ربة المنزل إلى إعدادها في المنزل بكل سهولة وتقديمها إلى أفراد أسرتها. وهي عبارة عن فطيرة توزع عليها حشوة اللحم، ثم تطهى في المقلاة أو على الصاج. وفيما يلي مكونات هذه الوصفة وطريقة تحضيرها.
مكونات صفيحة اللحم التركية
تتكون صفيحة اللحم التركية من مكونات سهلة وبسيطة تكسبها مذاقها الرائع واللذيذ وهي كالآتي:
مكونات العجينة
- 2 كوب حليب دافئ.
- 2 ملعقة كبيرة خميرة.
- 2 ملعقة كبيرة سكر.
- نصف كوب زيت نباتي.
- خمسة ونصف كوب دقيق.
- ملعقة صغيرة ملح.
مكونات الحشوة
- حبة بصلة كبيرة مقطعة مكعبات.
- حبة فلفل أحمر حلو مقطع شرائح.
- حبة طماطم كبيرة مقطعة مكعبات.
- حزمة بقدونس.
- نصف كوب زيت زيتون.
- ربع كوب دبس الرمان.
- 2 ملعقة كبيرة معجون طماطم.
- ملعقة صغيرة ملح.
- 700 جم لحم مفروم ناعم.
- ملعقة صغيرة فلفل أسود.
- ملعقة صغيرة سبع بهارات.
طريقة التحضير
يتم تحضير صفيحة اللحم التركية بطريقة سهلة وبسيطة وبمذاق لذيذ وجميل وفي وقت قصير حيث لا تتطلب فرن وهي كالآتي:
- نحضر العجينية، نحضر إناء ونضيف إليه الحليب الدافئ والخميرة والسكر ونخلطهم جيدا.
- ثم نضيف الزيت والدقيق والملح ونعجنهم جيدا حتى تصبح العجينة لينة ومتماسكة.
- ثم نكور العجينة ونضعها في إناء مدهون بالزيت ونغطيها بكيس نايلون مطبخ، ثم نتركها تختمر لمدة ساعة في مكان دافئ.
- ثم نحضر الحشوة، نحضر محضرة الطعام، ونضيف إليهاالبصل والفلفل الأحمر الحلو والطماطم ونخلطهم جيدا.
- ثم نضيف البقدونس ودبس الرمان وزيت الزيتون ومعجون الطماطم والملح ونخلطهم جيدا.
- ثم نسكب الخليط في إناء، ونضيف إليه اللحمة المفرومة والسبع بهارات والفلفل الأسود ونخلطهم جيدا، ثم نضع الحشوة جانبا.
- ثم نقسم العجينة إلى كرات متوسطة، ثم نغطيهم ونتركهم يختمروا مرة ثانية لمدة 10 دقائق.
- ثم نفرد كل كرة على سطح مرشوش بالدقيق، ونمد كرة العجين بواسطة الشوبك حتى تصبح طبقة رقيقة، ثم نوزع عليها حشوة اللحمة، ونكرر الخطوات حتى تنتهي الكمية.
- ثم نسخن المقلاة ونضع فيها صفيحة اللحم، ثم نغطي المقلاة ونتركها حتى تنضج على نار أقل من المتوسطة.
- ثم نغطيها مباشرة بعد النضج لتصبح طرية، ثم نكرر هكذا حتى تنتهي الكمية.
- ثم توضع في طبق التقديم، وتقدم ساخنة وبالهنا والشفا.