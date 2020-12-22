بطريقة سهلة وبسيطة… نقدم لكم طريقة عمل “صفيحة اللحم التركية” بدون فرن! بألذ المواصفات

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مميزات أكلة عالمية

سريعة التحضير

طعم مييز عيوب تحتاج لخبرة في الطهي نسبياً

تعد صفيحة اللحم التركية من الأكلات الشهية واللذيذة المحببة لدى الجميع والغنية بالقيمة الغذائية، نظرا لاحتوائها على البروتينات والكالسيوم والفيتامينات والكربوهيدرات. وهي من الأكلات التي تتميز بسهولة التحضير حيث لا تتطلب فرن، لذا تلجأ ربة المنزل إلى إعدادها في المنزل بكل سهولة وتقديمها إلى أفراد أسرتها. وهي عبارة عن فطيرة توزع عليها حشوة اللحم، ثم تطهى في المقلاة أو على الصاج. وفيما يلي مكونات هذه الوصفة وطريقة تحضيرها.

مكونات صفيحة اللحم التركية

تتكون صفيحة اللحم التركية من مكونات سهلة وبسيطة تكسبها مذاقها الرائع واللذيذ وهي كالآتي:

مكونات العجينة

2 كوب حليب دافئ.

2 ملعقة كبيرة خميرة.

2 ملعقة كبيرة سكر.

نصف كوب زيت نباتي.

خمسة ونصف كوب دقيق.

ملعقة صغيرة ملح.

مكونات الحشوة

حبة بصلة كبيرة مقطعة مكعبات.

حبة فلفل أحمر حلو مقطع شرائح.

حبة طماطم كبيرة مقطعة مكعبات.

حزمة بقدونس.

نصف كوب زيت زيتون.

ربع كوب دبس الرمان.

2 ملعقة كبيرة معجون طماطم.

ملعقة صغيرة ملح.

700 جم لحم مفروم ناعم.

ملعقة صغيرة فلفل أسود.

ملعقة صغيرة سبع بهارات.

طريقة التحضير

يتم تحضير صفيحة اللحم التركية بطريقة سهلة وبسيطة وبمذاق لذيذ وجميل وفي وقت قصير حيث لا تتطلب فرن وهي كالآتي:

نحضر العجينية، نحضر إناء ونضيف إليه الحليب الدافئ والخميرة والسكر ونخلطهم جيدا.

ثم نضيف الزيت والدقيق والملح ونعجنهم جيدا حتى تصبح العجينة لينة ومتماسكة.

ثم نكور العجينة ونضعها في إناء مدهون بالزيت ونغطيها بكيس نايلون مطبخ، ثم نتركها تختمر لمدة ساعة في مكان دافئ.

ثم نحضر الحشوة، نحضر محضرة الطعام، ونضيف إليهاالبصل والفلفل الأحمر الحلو والطماطم ونخلطهم جيدا.