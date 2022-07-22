وزارة الصحة تعلن فتح التقديم في برنامج مساعد طبيب الأسنان

أعلنت وزارة الصحة بالتعاون مع الهيئة السعودية للتخصصات الصحية عن فتح باب القبول والتسجيل في برنامج مساعد طبيب الأسنان للجنسين من حملة شهادة البكالوريوس في القطاع الصحي الحكومي ومستشفيات وزارة الصحة، في هذا المقال سنتطرق إلى التخصصات المتاحة، شروط القبول وطريقة التقديم.

نبذة عن البرنامج:

يتم تأهيل خريجي برنامج مساعد طبيب الأسنان للعمل كمساعدين مستقلين لطبيب الأسنان من خلال العمل في الجوانب الإدارية والسريرية في عيادة طب الأسنان من خلال تهيئة المتدربين لإدارة معلومات المرضى وإعداد الأدوات والعناية بها وتعقيمها بالإضافة إلى مساعدة الطبيب في علاج المرضى.

التخصصات المتاحة:

أحياء

أحياء دقيقة

تقنية حيوية

فيزياء

كيمياء

كيمياء حيوية

الشروط العامة للقبول:

أن يكون المتقدم من جنسية سعودية

أن لا يكون المتقدم على رأس عمل في وظيفة حكومية أو خاصة حاليا

أن يكون المتقدم حاصل على شهادة البكالوريوس في أحد التخصصات سابقة الذكر

توفر سجل أكاديمي في حال كانت شهادة البكالوريوس لا تحتوي على معلومات المعدل التراكمي

بالنسبة للمؤهلات أو الشهادات من خارج المملكة تتم المصادقة عليها من وزارة التعليم مع توضيح رقم الهوية والمعدل التراكمي

صورة من أصل شهادة معتمدة في اللغة الإنجليزية

أي شروط أخرى ستكون خاصة بجهة التوظيف

المستندات المطلوبة للقبول:

شهادة البكالوريوس موضح فيها رقم الهوية والمعدل التراكمي ويتم معادلتها من قبل وزارة التعليم في حال كانت من خارج المملكة

السجل الأكاديمي في حال كانت الشهادة لا تحتوي على معلومات المعدل التراكمي

صورة من أصل شهادة معتمدة في اللغة الإنجليزية

رابط وطريقة التقديم: