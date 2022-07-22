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وزارة الصحة تعلن فتح التقديم في برنامج مساعد طبيب الأسنان

معتز العايش

أعلنت وزارة الصحة بالتعاون مع الهيئة السعودية للتخصصات الصحية عن فتح باب القبول والتسجيل في برنامج مساعد طبيب الأسنان للجنسين من حملة شهادة البكالوريوس في القطاع الصحي الحكومي ومستشفيات وزارة الصحة، في هذا المقال سنتطرق إلى التخصصات المتاحة، شروط القبول وطريقة التقديم.

برنامج مساعد طبيب الأسنان

نبذة عن البرنامج:

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يتم تأهيل خريجي برنامج مساعد طبيب الأسنان للعمل كمساعدين مستقلين لطبيب الأسنان من خلال العمل في الجوانب الإدارية والسريرية في عيادة طب الأسنان من خلال تهيئة المتدربين لإدارة معلومات المرضى وإعداد الأدوات والعناية بها وتعقيمها بالإضافة إلى مساعدة الطبيب في علاج المرضى.

نبذة عن برنامج مساعد طبيب الأسنان

التخصصات المتاحة:

  • أحياء
  • أحياء دقيقة
  • تقنية حيوية
  • فيزياء
  • كيمياء
  • كيمياء حيوية

برنامج مساعد طبيب الأسنان

الشروط العامة للقبول:

  • أن يكون المتقدم من جنسية سعودية
  • أن لا يكون المتقدم على رأس عمل في وظيفة حكومية أو خاصة حاليا
  • أن يكون المتقدم حاصل على شهادة البكالوريوس في أحد التخصصات سابقة الذكر
  • توفر سجل أكاديمي في حال كانت شهادة البكالوريوس لا تحتوي على معلومات المعدل التراكمي
  • بالنسبة للمؤهلات أو الشهادات من خارج المملكة تتم المصادقة عليها من وزارة التعليم مع توضيح رقم الهوية والمعدل التراكمي
  • صورة من أصل شهادة معتمدة في اللغة الإنجليزية
  • أي شروط أخرى ستكون خاصة بجهة التوظيف

برنامج مساعد طبيب الأسنان

المستندات المطلوبة للقبول:

  • شهادة البكالوريوس موضح فيها رقم الهوية والمعدل التراكمي ويتم معادلتها من قبل وزارة التعليم في حال كانت من خارج المملكة
  • السجل الأكاديمي في حال كانت الشهادة لا تحتوي على معلومات المعدل التراكمي
  • صورة من أصل شهادة معتمدة في اللغة الإنجليزية

شروط برنامج مساعد طبيب الأسنان

رابط وطريقة التقديم:

  • في الخطوة الأولى الدخول إلى الموقع الرسمي للهيئة السعودية للتخصصات الصحية
  • في الخطوة الثانية الضغط على أيقونة برامج في الصفحة الرئيسية
  • ثالثا اختيار برنامج مساعد طبيب الأسنان
  • رابعا قراءة تفاصيل وشروط البرنامج بعناية تامة والضغط على دخول الخدمة
  • خامسا إدخال جميع البيانات الشخصية المطلوبة بطريقة صحيحة
  • سادسا إرفاق المستندات والوثائق المطلوبة والموافقة على الشروط والأحكام الخاصة بالموقع
  • سابعا الضغط على تقديم الآن

طريقة التقديم في برنامج مساعد طبيب الأسنان

معتز العايش

السلام عليكم انا معتز من الجزائر طالب في جامعة قسنطينة ادرس الرياضيات و الاعلام الالي لدي خبرات متعددة في مجال التقنية و كذلك التصميم و التسويق


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