بداية من الفجر.. صيغة تكبيرات العيد وأوقات بدء التكبير في عيد الأضحى المبارك

صيغة تكبيرات العيد هي أحد أبرز السنن التي ترتبط بعيد الأضحى المبارك، وتحمل في طياتها معاني روحية عظيمة تنشر الأجواء الإيمانية وتذكر المسلمين بعظمة الله وفضله، يتم ترديدها منذ فجر يوم عرفة وحتى نهاية أيام التشريق وتهدف إلى إحياء شعيرة التكبير ضمن مظاهر الفرح بقدوم العيد وعبادة الله في هذه الأيام المباركة، ونوضح لكم خلال السطور التالية من المقال كافة التفاصيل التي تخص تكبيرات عيد الأضحى المبارك.

تشير وزارة الأوقاف إلى أن صيغة تكبيرات العيد جائزة بعد الصلوات الفرضية وفي أي وقت خلال الأيام المباركة، حيث يبدأ وقت التكبير في عيد الأضحى من فجر يوم عرفة الموافق التاسع من ذي الحجة، ويتواصل حتى عصر اليوم الثالث عشر من ذي الحجة، وهي أيام التشريق، كما أوضحت دار الإفتاء المصرية أن هناك العديد من الصيغ التي يمكن للمسلمين الاعتماد عليها في هذه التكبيرات، ومنها:

الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد

الله أكبر كبيرًا، والحمد لله كثيرًا، وسبحان الله بكرة وأصيلا، لا إله إلا الله وحده، صدق وعده، ونصر عبده

وأعز جنده، وهزم الأحزاب وحده، لا إله إلا الله، ولا نعبد إلا إياه، مخلصين له الدين ولو كره الكافرون

تتجلى أهمية صيغة تكبيرات العيد في دورها بإحياء الروح الإيمانية وتوحيد المسلمين برفع أصواتهم بالتكبير في كل مكان، فهي تذكير بعظمة الله وأفضاله، كما ترسخ في النفوس معاني العبودية الخالصة والشكر لله على نعمه؛ يستحب ترديد التكبيرات في أوقات الصلاة وأثناء الحركة اليومية، سواء كان ذلك في المنزل أو المسجد أو أثناء التوجه للأسواق، حيث يصبح الجو العام مليئًا بتعبير جماعي وروحاني عن الفرح والابتهاج بعيد الأضحى.

وبالنسبة للصيغة الأكثر انتشارًا، فقد أشار الإمام الشافعي إلى أنه يمكن أن تكبر بكل صيغة تكبيرات مناسبة، ولا حرج إن زاد الإنسان ذكرًا وأثنى على الله بما أوتي من كلمات تحمل شكرًا وامتنانًا له، واستحسن العلماء مثل هذه التكبيرات لما فيها من توجه كامل لله بذكره المستمر.

كيفية تعظيم شعيرة التكبير في العيد

تكرار صيغة تكبيرات العيد أمر مستحب للغاية لإبراز قيمة التكبير كجزء لا يتجزأ من عبادة المسلم في عيد الأضحى، ومن أجل تعزيز هذه الشعيرة وتنشيطها بين جميع أفراد الأسرة والمجتمع، يمكن اتباع بعض الأمور التي تساعد على تكثيف التكبيرات ونشرها، مثل:

تواجد الأطفال وتشجيعهم بالمشاركة في التكبير وإشراكهم في الأجواء العائلية

تنظيم التجمعات العائلية والجماعية داخل البيوت لترديد التكبير بصوت موحد

التكبير في مساجد الأحياء أو الساحات المخصصة لصلاة العيد

كيفية أداء تكبيرات عيد الأضحى

إظهار هذه الشعيرة يعزز الروابط المجتمعية ويزيد من الأجواء الاحتفالية المحببة لقلوب المسلمين جميعًا، والجدول التالي يوضح لكم التفاصيل:

كيفية أداء التكبير الشرح موعد بداية التكبير يبدأ من فجر يوم عرفة حتى عصر اليوم الثالث عشر من ذي الحجة صيغة التكبير هناك العديد من الصيغ المقبولة مثل: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله

صيغة تكبيرات العيد تعد من أهم جوانب الاحتفال بعيد الأضحى لدى المسلمين، حيث إنها تحمل دلالة واضحة على التوحيد وتعبير المسلمين عن السعادة والاعتزاز بشعائر الدين، لذلك يبقى إحياؤها ونشرها من أجمل مظاهر العبادة التي تجمع القلوب على الطاعة والفرح.