بالصور.. جولة داخل منزل شاكيرا: الأبيض يليق بكِ

بواسطة أسامة مقلد

وصلت ثروة النجمة الكولومبية من أصل لبناني، شاكيرا في بداية العام الحالي إلي 300 مليون دولار، بعد مسيرة فنية طويلة بدأت منذ حوالي 30 عامًا، منذ أول ألبوم طرحته عام 1991 بعنوان “Magia”.

جولة داخل منزل شاكيرا

وتعتبر شاكيرا، من أكثر المغنيات اللاتي حصلن على جوائز وترشيحات، فقد حقق جائزتي جرامي جرامي و7 جوائز جرامي لاتينية منهم 4 جوائز في ليلة واحدة، وهو رقم قياسي لم يحققه أحد من قبل.

قدمت شاكيرا خلال مسيرتها الفنية حوالي 15 ألبوم وهم بالترتيب: “Magia” و”Peligro” و”Pies Descalzos” و”The Remixes ” و”¿Dónde Están los Ladrones?” و”MTV Unplugged” و”Laundry Service” و”Grandes Exitos” و”Live and Off the Record” و”Fijación Oral Vol.1″ و”Oral Fixation Vol. 2″ و”She Wolf” و”Sale El Sol” و”Shakira” و”Eldorado”.

وفي 2010 قدمت شاكيرا، ألبوم كأس العالم وقدمت أغنية استعراضية بعنوان “waka waka” التي نالت إعجاب الملايين من جميع أنحاء العالم.

وفيما يلي نستعرض في هذا التقرير المصور جولة داخل منزلها الذي يتسم بالألوان الفاتحة وخاصة اللون الأبيض الذي يسيطر على أغلب ديكوراته وألوان الغرف والأثاث والتحف، بالإضافة إلى الأناقة والرقي.



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أسامة مقلد

كاتب وسيناريست، حاصل على بكالوريوس الخدمة الاجتماعية في 2011.

الأعمال السابقة:
كتاب "سينما حليم" عن دار روافد للنشر والتوزيع - أكتوبر 2013.
المشاركة في كتابة مسلسل الرسوم المتحركة "بكار" (ح 8، ح 17) - رمضان 2016.
المشاركة في كتابة حلقات برنامج "شكشك شو" للفنان مصطفى خاطر - مارس 2017.
المشاركة في كتابة حلقات مسلسل "ريّح المدام" للفنان أحمد فهمي - رمضان 2017.
مؤلف مسرحية "بيت العز" التي فازت بجائزة أفضل نص مسرحي في مسابقة "كايرو شو" يوليو 2019.
مؤلف مسلسل الرسوم المتحركة "قنديل الحكايات 2" - رمضان 2021.

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