بالصور.. جولة داخل منزل شاكيرا: الأبيض يليق بكِ

وصلت ثروة النجمة الكولومبية من أصل لبناني، شاكيرا في بداية العام الحالي إلي 300 مليون دولار، بعد مسيرة فنية طويلة بدأت منذ حوالي 30 عامًا، منذ أول ألبوم طرحته عام 1991 بعنوان “Magia”.

وتعتبر شاكيرا، من أكثر المغنيات اللاتي حصلن على جوائز وترشيحات، فقد حقق جائزتي جرامي جرامي و7 جوائز جرامي لاتينية منهم 4 جوائز في ليلة واحدة، وهو رقم قياسي لم يحققه أحد من قبل.

قدمت شاكيرا خلال مسيرتها الفنية حوالي 15 ألبوم وهم بالترتيب: “Magia” و”Peligro” و”Pies Descalzos” و”The Remixes ” و”¿Dónde Están los Ladrones?” و”MTV Unplugged” و”Laundry Service” و”Grandes Exitos” و”Live and Off the Record” و”Fijación Oral Vol.1″ و”Oral Fixation Vol. 2″ و”She Wolf” و”Sale El Sol” و”Shakira” و”Eldorado”.

وفي 2010 قدمت شاكيرا، ألبوم كأس العالم وقدمت أغنية استعراضية بعنوان “waka waka” التي نالت إعجاب الملايين من جميع أنحاء العالم.

وفيما يلي نستعرض في هذا التقرير المصور جولة داخل منزلها الذي يتسم بالألوان الفاتحة وخاصة اللون الأبيض الذي يسيطر على أغلب ديكوراته وألوان الغرف والأثاث والتحف، بالإضافة إلى الأناقة والرقي.