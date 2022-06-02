بالتفصيل.. أسماء المعامل والمستشفيات الخاصة بالفحص الطبي لحجاج محافظة البحر الأحمر

تزامنًا مع الدخول في موسم الحج لهذا العام والإعلان عن قرعة الحج السياحي الخاصة بجمهورية مصر العربية لحجاج هذا العام وقيامهم بإنهاء كافة الاستعدادات الخاصة بإجراءات وأوراق السفر، ومن أهمها إنهاء كافة الفحوصات والتحاليل الطبية المطلوبة منهم كشرط أساسي وفقًا للضوابط المنظمة للحج السياحي لهذا العام والتي تشترط القيام بمجموعة من الفحوصات الطبية فضلًت عن تلقى مجموعة من التطعيمات التي تمنع انتقال العدوى بين الحجاج نظرًا للاتصال المباشر والتزاحم فيما بينهم في الحرمين المكي والمدني.

الشروط الصحية للحج السياحي لعام ١٤٤٣

يشترط الحج السياحي القيام بمجموعة من الفحوصات والإجراءات الصحية أهمها ما يلي:

شهادة تفيد تلقي جرعتين خاصة بلقاح كوفيد ١٩ المعتمدة دوليًا للحصول على التأشيرة.

تقديم البطاقة الصحية الخاصة بالحج من وزراة الصحة والمشترط بها حصول الحاج على كافة التطعيمات الخاصة بالأنفلونزا الموسمية واللقاح الرباعي، بالإضافة إلى أي تطعيمات أخرى تقررها وزارة الصحة.

إرفاق البطاقة الصحية في الغلاف الخلفي للجهاز للحصول على التأشيرة من السلطات السعودية.

أسماء المعامل والمستشفيات الخاصة بالفحص الطبي لحجاج محافظة البحر الأحمر

أوضحت وزارة الصحة والسكان بعض الأماكن التي قامت بتخصيصها للمواطنين لإتمام عمليات الفحص الطبي لهم وإجراء التحاليل الخاصة بفيروس كورونا بمحافظة البحر الأحمر وإليكم بيان بتلك الأماكن:

أماكن فحص كورونا للحجاج وذلك بعملين وهما المعمل المشترك بالغردقة، ويوجد في شارع التربية والتعليم بمنطقة الدهار بالطريقة، والعمل الثاني هو المعمل المشترك بسفاجا ويوجد في شارع مجلس المدينة بجوار المستشفى المركزي بمدينة سفاجا.

مستشفى الغردقة العام.

مستشفى رأس غارب المركزي.

مستشفى القصير المركزي.

مستشفى الشلاتين المركزي.

مستشفى سفاجا المركزي.

وعلى حجاج البحر الأحمر أن يتموا كافة الفحوصات الطبية والتحاليل المطلوبة منهم في الأماكن السابق بيانها، وأن يتوجه الحاج إلى المكان الأقرب إليه من تلك الأماكن وجميعها معتمدة من وزارة الصحة ومعترف بها.