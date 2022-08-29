بأقل من 4000 جنيه ومواصفات جبارة .. هاتف Note 11 SE من شاومي

قامت شركة شاومي الصينية العملاقة بالهواتف الذكية بالإعلان عن الهاتف الأحدث لها Note 11 SE للعلامة التجارية ريدمي، كما يعد هاتف شاومي الأحدث Note 11 SE هو الهاتف المشابه لهاتف ريدمي Redmi Note 10S للعام السابق، وقد أكدت شركة شاومي وفق ما ذكره موقع “جي إس إم آرينا” التقني أن هاتف Note 11 SE سوف يكون متاح ليبدأ من 190 دولار أمريكي تقريبًا، في السطور التالية نوضح تفاصيل مواصفات Note 11 SE من شاومي.

مواصفات Note 11 SE من شاومي

من المتوقع أن يتم طرح الهاتف في 31 من أغسطس 2022 في كل من متجر Flipkart ومتجر شاومي الإلكتروني، وتأتي مواصفات الهاتف على النحو التالي:

الشاشة سوف تأتي من النوع AMOLED

مقاس الشاشة 6.43 بوصة مع جودة عرض FHD +

دقة الشاشة تبلغ 1080 × 2400 بكسل.

معدل التحديث بالشاشة يبلغ 60 هيرتز.

كما أن الشاشة تشتمل على طبقة حماية من النوع Corning Gorilla Glass 3.

المعالج من النوع Helio G95 من شركة ميدياتك مع تكنولوجيا 12 نانو متر.

ذاكرة التخزين الداخلية للشاشة 64 جيجا بايت مع 6 جيجا رام، وإصدار آخر 128 جيجا بايت مع 6 جيجا رام، وإصدار ثالث 128 جيجا بايت مع 8 جيجا رام.

الذاكرة للهاتف قابلة للتوسعة، من خلال اضافة بطاقة ذاكرة خارجية عبر منفذ microSD.

بطارية Note 11 SE من شاومي

بطارية الهاتف سعتها تبلغ 5000 مللي أمبير بالساعة.

الهاتف يدعم الشحن السلكي السريع قدرته تبلغ 33 وات.

كاميرا هاتف Note 11 SE

هاتف Note 11 SE من شاومي من أبرز مميزاته توفر به كاميرا رباعية خلفية، وتأتي تفاصيل الكاميرا على النحو التالي: