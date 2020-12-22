ايس كريم الفانيلا المميز المذاق والمنعش فقط ببعض الخطوات البسيطة والسريعة
- ايس كريم الفانيلا … مما لا شك فيه أن الايس هو أحذ الحلويات التي تتميز بالطعم المميز والرائع والمنعش أيضا.
- حيث يمكن تحضيره بنكهات عديد ومختلفة كذلك، إذ سنعرض لكم واحدة من أفضل طرق تحضير ايس كريم بالفانيلا فقط ببعض الخطوات السهلة.
مقادير تحضير ايس كريم الفانيلا :
هذه المقادير تكفي ل
10 أشخاص
وقت الطهي
90 دقيقة
- الفانيليا : ملعقتان صغيرتان.
- الحليب : ما مقدار كوب بحيث يكون كامل الدسم.
- الكريمة : ما مقدار كوب بحيث تكون سائلة.
- الكريمة : ما مقدار كوبان بحيث تكون مخفوقة.
- السكر : ما مقدار 1 كوب.
- -صفار البيض : ما مقدار 4 حبات.
- الملح : ما مقدار ربع ملعقة صغيرة.
مراحل تحضير ايس كريم الفانيلا خطوة بخطوة :
- نقوم بخلط صفار البيض والملح والحليب والسكر في قدر، وذلك على نار تكون متوسطة.
- نقوم بتخفيف النار مع الاستمرار في المزج لمدة 5 دقائق، أو حتى يبدأ الخليط بالتكاثف.
- ثم ننقل المزيج لوعاء يكون واسع، مع إضافة الكريمة المخفوقة والكريمة السائلة والفانيلا أيضا مع القيام بالخلط جيدا.
- نقوم بتغطية الوعاء باستخدام ورق البلاستيك، ثم نتركه في الفريزر لمدة 120 دقيقة.
- نضع المزيج في ماكينة صنع الآيس كريم، بعدها نيع الخليط للفريزر.
- نصب الآيس كريم باستخدام ملعقة البوظة، ثم نقوم بتزينه باستخدام صوص الشوكولاتة أو الفواكة.
بالصحة و العافية …