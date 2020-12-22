ايس كريم الفانيلا المميز المذاق والمنعش فقط ببعض الخطوات البسيطة والسريعة

بواسطة الهاني عمرو
  • ايس كريم الفانيلا … مما لا شك فيه أن الايس هو أحذ الحلويات التي تتميز بالطعم المميز والرائع والمنعش أيضا.
  • حيث يمكن تحضيره بنكهات عديد ومختلفة كذلك، إذ سنعرض لكم واحدة من أفضل طرق تحضير ايس كريم بالفانيلا فقط ببعض الخطوات السهلة.

مقادير تحضير ايس كريم الفانيلا :

هذه المقادير تكفي ل

ايس كريم

10 أشخاص  

وقت الطهي

90 دقيقة

  • الفانيليا : ملعقتان صغيرتان.
  • الحليب : ما مقدار كوب بحيث يكون كامل الدسم.
  • الكريمة : ما مقدار كوب بحيث تكون سائلة.
  • الكريمة : ما مقدار كوبان بحيث تكون مخفوقة.
  • السكر : ما مقدار 1 كوب.
  • -صفار البيض : ما مقدار 4 حبات.
  • الملح : ما مقدار ربع ملعقة صغيرة.

مراحل تحضير ايس كريم الفانيلا خطوة بخطوة :

  • نقوم بخلط صفار البيض والملح والحليب والسكر في قدر، وذلك على نار تكون متوسطة.
  • نقوم بتخفيف النار مع الاستمرار في المزج لمدة 5 دقائق، أو حتى يبدأ الخليط بالتكاثف.
  • ثم ننقل المزيج لوعاء يكون واسع، مع إضافة الكريمة المخفوقة والكريمة السائلة والفانيلا أيضا مع القيام بالخلط جيدا.
  • نقوم بتغطية الوعاء باستخدام ورق البلاستيك، ثم نتركه في الفريزر لمدة 120 دقيقة.
  • نضع المزيج في ماكينة صنع الآيس كريم، بعدها نيع الخليط للفريزر.
  • نصب الآيس كريم باستخدام ملعقة البوظة، ثم نقوم بتزينه باستخدام صوص الشوكولاتة أو الفواكة.

بالصحة و العافية …

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الهاني عمرو

الهاني عمرو من المملكة المغربية، 32 سنة، مستوى باكالوريا علوم انسانية، حاصل أيضا على دبلوم كهرباء الصيانة الصناعية، حاليا موظف بقطاع الجماعات الترابية( البلديات )، بالاضافة كذلك الى أنني صانع محتوى المواقع الالكترونية تخصص الطبخ العربي، التجميل، نقل الأخبار.

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