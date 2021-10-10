النوتيلا بطريقة صحية ولذيذة وطريقة تشيز كيك النوتيلا السهلة

النوتيلا أو شيكولاتة الدهن من اكثر أنواع الشيكولاتة المحببة لدى الكثيرين، والتي تمتاز بقوامها القابل للفرد والطعم المميز، ولكن للأسف تنتشر كثير من الأنواع في الأسواق، والتي تفتقر لكونها صحية تماماً وذلك لاستخدام بعض انواع الزيوت الغير صحية، وتقليل البندق والكاكاو والذي يُعد هو أساس الوصفة، وفي موضوعنا سنتناول طريقة عمل النوتيلا “شيكولاتة الدهن” بطريقة صحية قدر الإمكان وطعم لذيذ لا يقاوم.

مكونات الوصفة:

٥٠٠ جرام بندق محمص بدون ملح.

رشة ملح.

كوب كاكاو خام.

كوب سكر بودرة.

نصف فنجان زيت نباتي.

ملعقة صغيرة فانيلا سائلة.

طريقة عمل النوتيلا “شيكولاتة الدهن”:

في محضر الطعام يوضع البندق المحمص، ويخلط جيداً حتى يصل قوامه إلى السائل قليلاً.

ثم يضاف كوب السكر البودرة ونصف فنجان الزيت، ويُخلط جيداً في محضر الطعام، وخلال عملية الخلط يتم إضافة رشة الملح وكوب الكاكاو الخام، وملعقة صغيرة من الفانيلا السائلة، ويستمر الخلط حتى تحصل على قوام النوتيلا “شيكولاتة الدهن” المتعارف عليه.

ثم يُحفظ في برطمان زجاجي نظيف.

طريقة عمل تشيز كيك النوتيلا باسهل طريقة:

مكونات الوصفة:

بسكوت دايجستيف.

٢ ملعقة زبدة بدرجة حرارة الغرفة.

ملعقة سكر بني.

ملعقة صغيرة فانيلا سائلة.

كوب من النوتيلا “شيكولاتة دهن”

كوب ونصف جبنة كريمية.

٣ ملاعق كبار سكر.

بندق.

طريقة عمل تشيز كيك النوتيلا:

في محضر الطعام يوضع البسكوت، ومعه الزبدة والسكر البنى والفانيليا، ويخلط جيداً، ثم يتم فرد الخليط في صينية التشيز كيك، ويوضع بالثلاجة مدة ١٠ دقائق.

في وعاء يوضع الجبن الكريمي والنوتيلا “شيكولاتة الدهن” والسكر، ويخلط الخليط جيداً.

يتم فرم البندق ووضعه على خليط الجبن السابق، ويقلب ثم يوضع الخليط فوق طبقة البسكوت السابقة.

ثم ترش التشيز كيك بالبندق المجروش للتزيين.

ثم توضع بالثلاجة على الأقل ساعتين لتتماسك ثم تقدم.

ملحوظات واضافات: