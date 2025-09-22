القبض على المطربة بوسي في مطار القاهرة

أحمد المدبولي

ألقت الأجهزة الأمنية القبض على المطربة بوسي في مطار القاهرة الدولي قبل صعودها إلى الطائرة المتجهة إلى دبي.

 

وذلك تنفيذاً لقرار صادر من النائب العام بمنعها من السفر.

 

وتمكن رجال مباحث المطار بقيادة اللواء عبدالناصر موافي مدير الإدارة العامة للمباحث، من إيقاف المطربة أثناء إنهاء إجراءات سفرها، قبل أن يتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقها.

 

ويأتي قرار المنع من السفر على خلفية صدور ثلاثة أحكام قضائية ضد بوسي، ما استدعى تنفيذ القرار بشكل عاجل ومنعها من السفر.

 

ومن المقرر ترحيل المطربة إلى الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات واستكمال الإجراءات القانونية اللازمة في القضايا الصادرة بحقها.

عن الكاتب:
أحمد المدبولي

أنا شاب مصري أهوى مهنة الصحافة والكتابة وتأليف الكتب والروايات، اعمل في مهنة الصحافة منذ ستة سنوات، من خلال العديد من المواقع العامة ومواقع مشاركة الأرباح.
كتبت في غالبية المواضيع، في الرياضة والفن وأخبار الدول من بينها أخبار السعودية، وأيضا الدين وشتى المجالات.


