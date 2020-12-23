المشاوي المشكلة الشهية واللذيذة بطريقة جد بسطة وسهلة خطوة بخطوة في البيت

بواسطة الهاني عمرو
  • المشاوي المشكلة … إليكم طريقة عمل واحد من أشهر وألذ الأطباق المميزة المذاق والشهية كذلك، قصد الاستمتاع مع الأسرة أو العائلة بالمذاق الرفيع واللذيذ لطبق المشاوي المشكلة.
المحتويات إخفاء
1. مقادير تحضير طبق المشاوي المشكلة :
2. مراحل تحضير طبق المشاوي المشكلة خطوة بخطوة :
3. في ما يخص طريقة تحضير تتبيلة الدجاج :
4. و في ما يخص طريقة تحضير لحم الغنم والكستلاتة :
5. أما في ما يخص طريقة تقديم المشاوي المشكلة فهي كالتالي :

مقادير تحضير طبق المشاوي المشكلة :

هذه المقادير تكفي ل

مشاوي

6 أشخاص  

وقت الطهي

00 دقيقة

  • زيت الزيتون : ما مقدار ملعقتان كبيرتان – خاصة بتتبيلة شيش الدجاج.
  • الشطة : ما مقدار ربع كوب – خاصة بتتبيلة شيش الدجاج.
  • لبن الزبادي : ما مقدار ربع كوب – خاصة بتتبيلة شيش الدجاج.
  • معجون الطماطم : ما مقدار ملعقتان كبيرتان – خاص بتتبيلة شيش الدجاج.
  • الصويا صوص : ما مقدار ملعقتان كبيرتان – خاص بتتبيلة شيش الدجاج.
  • البهارات المشكلة : ما مقدار حسب الرغبة بحيث يكون الخليط مكون من : الفلفل الأسود والهال والقرفة والبابريكا والكمون والكزبرة اليابسة – خاص بتتبيلة شيش الدجاج.
  • البصل : ما مقدار 1 حبة بحيث يكون مفروم – خاص بتتبيلة شيش الدجاج.
  • المايونيز : ما مقدار ملعقتان كبيرتان – خاص بتتبيلة شيش الدجاج.
  • لبن الزبادي : ما مقدار نصف كوب – خاص بتتبيلة لحم الغنم والكستلاتة.
  • الملح : ما مقدار رشّة – خاص بتتبيلة لحم الغنم والكستلاتة.
  • البهار الأسود : ما مقدار ملعقة كبيرة – خاص بتتبيلة لحم الغنم والكستلاتة.
  • البهار الأبيض : ما مقدار ملعقة كبيرة – خاص بتتبيلة لحم الغنم والكستلاتة.
  • الكفتة : ما مقدار نصف كيلوغرام بحيث تكون جاهزة.
  • لحم الغنم : ما مقدار نصف كيلوغرام بحيث يكون مقطّع لقطع متساوية والمخصّص للشيّ.
  • الشيش : ما مقدار علبتين.
  • الخبز العربي : ما مقدار حسب الرغبة.
  • البقدونس : ما مقدار نصف كوب أخضر مفروم قصد التزيين.
  • البصل : ما مقدار 6 حبات بحيث يكون متوسط الحجم قصد التزيين.
  • الطماطم : ما مقدار 6 حبات بحيث يكون متوسط الحجم قصد التزيين.
  • كستلاتة الغنم : ما مقدار نصف كيلوغرام.
  • الدجاج : ما مقدار نصف كيلوغرام بحيث يكون مقطّع لقطع متساوية.
  • الملح : ما مقدار رشّة – خاصة بتتبيلة شيش الدجاج.

مراحل تحضير طبق المشاوي المشكلة خطوة بخطوة :

  • في ما يخص طريقة تحضير تتبيلة الدجاج : 

  • نقوم بمزج هذه المكونات مع بعضها البعض بشكل جيد، ثم نقوم بنقع فيها الدجاج، وذلك قبل يوم من شويه.

  • و في ما يخص طريقة تحضير لحم الغنم والكستلاتة : 

  • نقوم بمزج جميع المقادير مع بعضها البعض، ثم نقوم بنقع فيها لحم الغنم والكستلاتة، و ذلك قبل شويه بحوالي 120 دقيقة.

  • أما في ما يخص طريقة تقديم المشاوي المشكلة فهي كالتالي : 

  • عند الإنتهاء من شوي اللحمة وأيضا الدجاج، نقوم بوضعها في الطبق المخصص للتقديم.
  • حيث يتم تقديم المشاوي المشكلة ساخنة، ثم نقوم بتزيين الطبق باستخدام أرغفة الخبز العربي مع البصل المشوي وأيضا الطماطم المشوية وكلك أوراق البقدونس الأخضر.

بالصحة و العافية …

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الهاني عمرو

الهاني عمرو من المملكة المغربية، 32 سنة، مستوى باكالوريا علوم انسانية، حاصل أيضا على دبلوم كهرباء الصيانة الصناعية، حاليا موظف بقطاع الجماعات الترابية( البلديات )، بالاضافة كذلك الى أنني صانع محتوى المواقع الالكترونية تخصص الطبخ العربي، التجميل، نقل الأخبار.

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