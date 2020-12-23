المشاوي المشكلة الشهية واللذيذة بطريقة جد بسطة وسهلة خطوة بخطوة في البيت
- المشاوي المشكلة … إليكم طريقة عمل واحد من أشهر وألذ الأطباق المميزة المذاق والشهية كذلك، قصد الاستمتاع مع الأسرة أو العائلة بالمذاق الرفيع واللذيذ لطبق المشاوي المشكلة.
مقادير تحضير طبق المشاوي المشكلة :
هذه المقادير تكفي ل
6 أشخاص
وقت الطهي
00 دقيقة
- زيت الزيتون : ما مقدار ملعقتان كبيرتان – خاصة بتتبيلة شيش الدجاج.
- الشطة : ما مقدار ربع كوب – خاصة بتتبيلة شيش الدجاج.
- لبن الزبادي : ما مقدار ربع كوب – خاصة بتتبيلة شيش الدجاج.
- معجون الطماطم : ما مقدار ملعقتان كبيرتان – خاص بتتبيلة شيش الدجاج.
- الصويا صوص : ما مقدار ملعقتان كبيرتان – خاص بتتبيلة شيش الدجاج.
- البهارات المشكلة : ما مقدار حسب الرغبة بحيث يكون الخليط مكون من : الفلفل الأسود والهال والقرفة والبابريكا والكمون والكزبرة اليابسة – خاص بتتبيلة شيش الدجاج.
- البصل : ما مقدار 1 حبة بحيث يكون مفروم – خاص بتتبيلة شيش الدجاج.
- المايونيز : ما مقدار ملعقتان كبيرتان – خاص بتتبيلة شيش الدجاج.
- لبن الزبادي : ما مقدار نصف كوب – خاص بتتبيلة لحم الغنم والكستلاتة.
- الملح : ما مقدار رشّة – خاص بتتبيلة لحم الغنم والكستلاتة.
- البهار الأسود : ما مقدار ملعقة كبيرة – خاص بتتبيلة لحم الغنم والكستلاتة.
- البهار الأبيض : ما مقدار ملعقة كبيرة – خاص بتتبيلة لحم الغنم والكستلاتة.
- الكفتة : ما مقدار نصف كيلوغرام بحيث تكون جاهزة.
- لحم الغنم : ما مقدار نصف كيلوغرام بحيث يكون مقطّع لقطع متساوية والمخصّص للشيّ.
- الشيش : ما مقدار علبتين.
- الخبز العربي : ما مقدار حسب الرغبة.
- البقدونس : ما مقدار نصف كوب أخضر مفروم قصد التزيين.
- البصل : ما مقدار 6 حبات بحيث يكون متوسط الحجم قصد التزيين.
- الطماطم : ما مقدار 6 حبات بحيث يكون متوسط الحجم قصد التزيين.
- كستلاتة الغنم : ما مقدار نصف كيلوغرام.
- الدجاج : ما مقدار نصف كيلوغرام بحيث يكون مقطّع لقطع متساوية.
- الملح : ما مقدار رشّة – خاصة بتتبيلة شيش الدجاج.
مراحل تحضير طبق المشاوي المشكلة خطوة بخطوة :
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في ما يخص طريقة تحضير تتبيلة الدجاج :
- نقوم بمزج هذه المكونات مع بعضها البعض بشكل جيد، ثم نقوم بنقع فيها الدجاج، وذلك قبل يوم من شويه.
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و في ما يخص طريقة تحضير لحم الغنم والكستلاتة :
- نقوم بمزج جميع المقادير مع بعضها البعض، ثم نقوم بنقع فيها لحم الغنم والكستلاتة، و ذلك قبل شويه بحوالي 120 دقيقة.
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أما في ما يخص طريقة تقديم المشاوي المشكلة فهي كالتالي :
- عند الإنتهاء من شوي اللحمة وأيضا الدجاج، نقوم بوضعها في الطبق المخصص للتقديم.
- حيث يتم تقديم المشاوي المشكلة ساخنة، ثم نقوم بتزيين الطبق باستخدام أرغفة الخبز العربي مع البصل المشوي وأيضا الطماطم المشوية وكلك أوراق البقدونس الأخضر.
بالصحة و العافية …