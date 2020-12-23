الفطاير بالجبنة الشهية فقط ببعض المقادير البسيطة و الخطوات السهلة والسريعة
- الفطاير بالجبنة … في هذه الوصفة ستتعلمون معنا طريقة عمل هذا النوع من المعجنات التي تتميز بمذاقها وأيضا طعمها الرائع والشهي.
- إذ سنعرض لكم طريقة بسيطة مجربة وسريعة قصد عمل الفطاير بالجبنة اللذيذة، و ذلك فقط ببعض المقادير الغير مكلفة.
مقادير تحضير الفطاير بالجبنة :
هذه المقادير تكفي ل
4 أشخاص
وقت الطهي
60 دقيقة
- الجبنة البيضاء : ما مقدار 1 كوب بحيث تكون مفرومة.
- جبن الموزاريلا : ما مقدار ربع كوب بحيث يكون مبشور.
- البقدونس : ما مقدار 2 ملعقة كبيرة بحيث يكون طازج.
- السكر : ما مقدار ملعقة كبيرة.
- الزبدة : ما مقدار ربع كوب.
- زيت الزيتون : ما مقدار ربع كوب.
- الطحين : ما مقدار 3 أكواب.
- الماء الدافئ : ما مقدار 1 كوب.
- الخميرة : ما مقدار ملعقة كبيرة.
- الملح : ما مقدار ملعقة صغيرة.
مراحل تحضير الفطاير بالجبنة خطوة بخطوة :
- نقوم بخلط الماء والسكر وأيضا الخميرة، بعدها نضعها في الجانب مع القيام بتغطيتها.
- نضيف بعدها زيت الزيتون مع الزبدة للخميرة السابقة.
- نضيف القليل من الملح، بعدها نقوم بالعجن لمدة 9 إلى 10 دقائق، و ذلك حتى نحصل على عجين يكون متماسك.
- نقوم بدهن العجين باستخدام الزيت، مع القيام أيضا بتغطيتها وتركها في الجانب لمدة 60 دقيقة، حيث يفضل أن يكون المكان دافئ حتى تتخمر.
- نشكل من العجينة دوائر تكون متوسطة الحجم.
- بعدها نقوم بخلط الجبن الأبيض المفروم مع البقدونس وأيضا جبن الموزريلا.
- نقوم بمد دوائر العجينة، مع القيام بحشو ما مقداره ملعقة لكل دائرة، ثم نقوم بإغلاقها بشكل محكم وعلى الشكل المرغوب فيه بطبيعة الحال.
- نضع الفطائر في الصينية الخاصة بالفرن المدهونة بالزيت، بعدها ندخل الصينية للفرن المحمى على درجة حرارة 190 مئوية، وتركها لمدة 15 إلى 20 دقيقة لتتحمر بالشكل المطلوب.
بالصحة و العافية …