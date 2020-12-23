الفطاير بالجبنة الشهية فقط ببعض المقادير البسيطة و الخطوات السهلة والسريعة

بواسطة الهاني عمرو
  • الفطاير بالجبنة … في هذه الوصفة ستتعلمون معنا طريقة عمل هذا النوع من المعجنات التي تتميز بمذاقها وأيضا طعمها الرائع والشهي.
  • إذ سنعرض لكم طريقة بسيطة مجربة وسريعة قصد عمل الفطاير بالجبنة اللذيذة، و ذلك فقط ببعض المقادير الغير مكلفة.

مقادير تحضير الفطاير بالجبنة :

هذه المقادير تكفي ل

الفطائر

4 أشخاص  

وقت الطهي

60 دقيقة

  • الجبنة البيضاء : ما مقدار 1 كوب بحيث تكون مفرومة.
  • جبن الموزاريلا : ما مقدار ربع كوب بحيث يكون مبشور.
  • البقدونس : ما مقدار 2 ملعقة كبيرة بحيث يكون طازج.
  • السكر : ما مقدار ملعقة كبيرة.
  • الزبدة : ما مقدار ربع كوب.
  • زيت الزيتون : ما مقدار ربع كوب.
  • الطحين : ما مقدار 3 أكواب.
  • الماء الدافئ : ما مقدار 1 كوب.
  • الخميرة : ما مقدار ملعقة كبيرة.
  • الملح : ما مقدار ملعقة صغيرة.

مراحل تحضير الفطاير بالجبنة خطوة بخطوة :

  •  نقوم بخلط الماء والسكر وأيضا الخميرة، بعدها نضعها في الجانب مع القيام بتغطيتها.
  • نضيف بعدها زيت الزيتون مع الزبدة للخميرة السابقة.
  • نضيف القليل من الملح، بعدها نقوم بالعجن لمدة 9 إلى 10 دقائق، و ذلك حتى نحصل على عجين يكون متماسك.
  • نقوم بدهن العجين باستخدام الزيت، مع القيام أيضا بتغطيتها وتركها في الجانب لمدة 60 دقيقة، حيث يفضل أن يكون المكان دافئ حتى تتخمر.
  • نشكل من العجينة دوائر تكون متوسطة الحجم.
  • بعدها نقوم بخلط الجبن الأبيض المفروم مع البقدونس وأيضا جبن الموزريلا.
  • نقوم بمد دوائر العجينة، مع القيام بحشو ما مقداره ملعقة لكل دائرة، ثم نقوم بإغلاقها بشكل محكم وعلى الشكل المرغوب فيه بطبيعة الحال.
  • نضع الفطائر في الصينية الخاصة بالفرن المدهونة بالزيت، بعدها ندخل الصينية للفرن المحمى على درجة حرارة 190 مئوية، وتركها لمدة 15 إلى 20 دقيقة لتتحمر بالشكل المطلوب.

بالصحة و العافية …

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الهاني عمرو

الهاني عمرو من المملكة المغربية، 32 سنة، مستوى باكالوريا علوم انسانية، حاصل أيضا على دبلوم كهرباء الصيانة الصناعية، حاليا موظف بقطاع الجماعات الترابية( البلديات )، بالاضافة كذلك الى أنني صانع محتوى المواقع الالكترونية تخصص الطبخ العربي، التجميل، نقل الأخبار.

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