يعد البقدونس والكزبرة من أكثر النباتات استخداما في الأطعمة اليومية، نظرا لما فيهما من فوائد صحية، لكن يخطئ أغلب الأشخاص في التفرقة بينهما، نظرا للشبه الكبير في الشكل، ويبحث كثيرون عن وسائل لمعرفة الفرق بين البقدونس والكزبرة، وهناك بعض العلامات توضح الفرق، نرصدها في سياق هذا التقرير:

الفرق بين الكزبرة والبقدونس

هناك العديد من الفروق في الشكل بين نبات الكزبرة والبقدونس، نرصدها فيما يلي:

في الكزبرة تتفرع الأوراق من قمم الأغصان، على عكس البقدونس يحتوي على ساق وأوراق. أوراق البقدونس كبيرة الحجم عن أوراق الكزبرة. أوراق البقدونس أكثر وتكون لها زاوية مدببة، عكس الكزبرة. ورقة البقدونس ملمسها طري وناعم، بينما ورقة الكزبرة خشنة الملمس وناشفة. لون أوراق البقدونس أخضر فاتح، بينما أوراق الكزبرة لونها أخضر داكن. ورقة البقدونس انسيابية رفيعة، مقارنة بورقة الكزبرة الأعرض. في الطعم، ورقة البقدونس أكثر وضوحًا من أوراق الكزبرة، التي يكون طعمها خفيف ولذيذ. هناك اختلاف بين البقدونس والكزبرة في الرائحة، فورقة الكزبرة واضحة وفواحة وتنتشر بسرعة مقارنة بالبقدونس الذي له رائحة ضعيفة.

الفوائد الصحية في الكزبرة؟

الكزبرة لها العديد من الفوائد الصحية، نرصدها في النقاط الآتية: