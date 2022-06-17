حالات لا يتم فيها فصل العداد الكودي مسبق الدفع عند نفاذ الرصيد

يستخدم العديد من الأشخاص عداد الكود أو عداد الدفع المسبق، ولكن في بعض الأحيان يخدعنا الأمر وينفد الرصيد بالعداد ولا يوجد وقت لشحنه، ولذلك نشرت الصفحة الرسمية لخدمة الكهرباء وحماية المستهلك مشكلات لا يختلف عنها عداد الدفع المسبق للمستخدمين رغم قلة التوازن، حيث تؤدي كل هذه الأسباب إلي إرهاق تفكير الكثير من الأشخاص خوفا من فصل العداد الكودي عليهم خاصة أثناء الليل في وضع الظلام بفصل الصيف،دعنا نوضح لكم من خلال هذه المقالة أهم ما ذكرته الصفحة الرسمية لخدمة المستهلك من خلال هذه المقالة.

حالات لا يفصل بها عداد الكهرباء الكودي عند نفاذ شحنه

وفقا لموقع الويب الخاص بمنشأة الكهرباء وحماية المستهلك، من المقرر عدم فصل عداد الدفع المسبق من الساعة 5:00 صباحا حتى 10:00 مساءً، متضمنا أيضا أيام الإجازة الرسمية.

يحاول الكثير معرفة ميزان العداد لتحديد الوقت الدقيق لشحن العداد حتى لا ينقطع التيار الكهربائي بسبب فقدان التوازن.

يتم احتساب الرصيد في شاشتين رئيسيتين بالعداد، إحداهما لإظهار الرصيد بالجنية، وهناك قائمة أخرى توضح تظهر الرصيد بالـ ك. و. س.

لا يوجد وقت مفضل لشحن المؤقت، حيث أن تكلفة الشحن لا تؤثر على بداية الشهر ومنتصفه ونهايته ويمكن للمستخدم شحن العداد في أي وقت من الشهر.

قضايا فصل كهربائي بطريقة الدفع المسبق

في حالة حدوث ضرر أو تلف لغطاء العداد، في هذه الحالة سيتم إرجاعه الآن من قبل شركة الكهرباء، وسيتم الإبلاغ عن صاحب العداد ومعاقبته.

عندما يتجاوز الحمل 80 أمبير، ينقطع التيار الكهربائي لبضع دقائق (تحذير) ثم يعود على الفور، ويجب أن يلتزم العميل بتقليل الحمل لمواصلة الفترة الحالية.

في حالة الأحمال المستمرة ينقطع التيار ويعاد 3 مرات ثم ينقطع ولا يعود التيار إلا من قبل شركة الكهرباء، وستطلب شركة الكهرباء إلى تغيير العداد (مع عداد سعة عداد من ثلاثة مستويات كحد أقصى).

في حالة نفاذ الرصيد في وقت غير محدد له، سيتم فصل التيار في البداية للتنبيه مع اقتراب انتهاء الرصيد بمجرد أن تضع الكارت بالعداد يتم إعادة التيار حتي نفاد الرصيد نهائيا.

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