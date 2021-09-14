الطعمية بالطريقة المصرية طريقة سهلة وصفة مطاعم الفلافل

الطعمية المصرية طبق رئيسي من الأطباق المشهورة على موائد المصريين في أي وقت سواء على مائدة العشاء أو الإفطار بجانب طبق الفول المدمس الأصلي الذي لا غني عن تواجدهم في قائمة إفطار المصريين بجميع فئاتهم وتلجئ معظم ربات البيوت المصريات لعمل الطعمية في المنزل توفيرا للمال ولتخزين عجينة الطعمية في الفريزر لاستخدامها في وقت لاحق فما هو سر عجينة الطعمية الخاصة بمحلات المطاعم والفلافل الذي يجعل عجينة الطعمية على شكل قرص هش لذيذ الطعم يجعل من يتناوله يفقد مهارة العد في تذكر كم عدد الأقراص التي تناولها منها.

مكونات عجينة الطعمية المصرية وصفة محلات الفلافل

ربع كيلو من الفول المصري مدشوش ومنقوع في الماء لمدة 12 ساعة

ربع كيلو حمص منقوع في طبق منفصل عن الفول لمدة 12 ساعة أيضا

عودين بصل اخصر

شبت وبقدونس وكسبرة حوالي ربع كوباية من كل منهم

2 ملعقة كبيرة من الكزبرة الناشفة

حبة بصل صغيرة الحجم

ملعقة صغيرة من كلا من : الملح والكمون

ملعقة كبيرة من البيكنج بودر

زيت طعام للقلي

ربع كوب سمسم

بيض

طريقة عمل عجينة الطعمية زي المحلات والمطاعم