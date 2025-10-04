السودان يغرق وآلاف المواطنين يلجأون للتهجير بسبب فيضان كارثي

واجهت السودان فيضان كارثي أثر على عدة ولايات وجعل الكثير من الشوارع تغرق وتنهار المنازل، ذلك الذي يرجع إلى تصريف مياه سد النهضة بمعدل 750 متر مكعب بشكل يومي، مما جعل الكارثة تتفاقم مع زيادة الأمطار.

ولايات السودان تغرق

بشكل ملحوظ واجهت ولايات السودان حالة من ذعر المواطنين نظرا لانهيار المنازل وتدمر البنية التحتية، ومن أهم تلك الولايات ولاية الخرطوم والنيل الأزرق.

كما وقد تسبب الفيضان في تلاشي معالم ولاية الجزيرة وغرق عدد كبير من المزارع وهو ما يسمى بالكارثة الحقيقية.

نقص موارد السودان والتعرض لأزمة غذائية

تسبب فيضان السودان في نقص الموارد الغذائية بقدر كبير، كما وقد تسبب أيضا في نقض مياه الشرب والعلاجات مما جعل المواطنين يبحثون عن مكان للتهجير بعد انهيار منازلهم.

أدت الأزمة إلى صعوبة وصول فرق الإنقاذ إلى الأسر المتعرضة للضرر، وبالتالي فقد حدثت خسائر كبيرة في التجارة نظرا لغرف عدة محلات تجارية ومزارع والكثير من الشوارع.

انهيار البنية التحتية للسودان

أصبح الفيضان أكثر خطورة مع عدم توقف مياه الأمطار والتي استمرت إلى شهر أكتوبر، ونجد أن هناك أزمة واضحة في الإمكانيات المتاحة، لذا فإن السودان تستغيث من انهيار البنية التحتية.

تعرضت آلاف العائلات إلى التشرد بسبب الفيضان الواقع كما وقد تسبب أيضا في تدمير أحياء بأكملها.

السد العالي يستقبل مياه فيضان السودان

يستقبل السد العالي المياه القادمة من فيضان السودان بشكل طبيعي للتغلب على الأزمة الواقعة بعدما تعرضت عدة ولايات إلى تدمير البنية التحتية.

وتطرح السودان تغيير مسار نهر النيل لحل الأزمة، حيث بدأ الفيضان يؤثر على مناطق في الجنوب أيضا كما أن هناك تحذير واضح للعاصمة الخرطوم.