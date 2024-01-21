السعودية تتفوق على الصين في مؤشر الثقة العالمي

أحمد علي

نجحت المملكة العربية السعودية في كسب ثقة العالم، بعد الإصلاحات الكثيرة التي قامت بها خلال العام الماضي 2023، مما جعلها تتصدر مؤشر الثقة العالم 2023.

ويعد مؤشر الثقة أحد العوامل الصادرة حديثًا من قبل شركة إيدلمان للاستشارات والعلاقات العامة لقياس مدى الثقة بين الحكومات والشعوب حول العالم.

جاءت نسبة الثقة بين الشعب السعودي وحكومته وفقًا لمؤشر الثقة العالمي خلال عام 2023 بنسبة 86%، حيث زاد بنسبة 5% عن العام قبل الماضي 2022.

بينما حلت الصين في المركز الثاني بنسبة 85%، فيما جاءت الإمارات العربية المتحدة في المركز الثالث بنسبة 84%، ورابعًا جاءت الهند بـ 76%.

اقتصادي يوضح أثر ريادة السعودية في مؤشر الثقة العالمي 

في نفس السياق، كشف الدكتور علي الحازمي، الباحث والكاتب بالعلوم الاقتصادية في تصريحات لصحيفة “عكاظ” السعودية، أن ثقة الشعب في حكومته لعبت دورًا حاسمًا في التنمية الاقتصادية بالنسبة للسعودية وأي دولة تبحث عن التقدم والريادة.

وأوضح أن الثقة في الحكومة تعمل على جذب الاستثمارات، كما أنها تُسهل من عملية تنفيذ السياسات التي تريدها، وتعزز أيضًا دور الشركات والاستقرار الاجتماعي، كما أنها تعمل على تشجيع التخطيط على المدى البعيد.

مما يجعل هناك بيئة يثق فيها الأفراد والشركات في قرارات الحكومة ويكونوا على استعداد للمشاركة بنشاط في تنمية مستدامة للوطن.

وأوضح أن هذه الثقة بين الشعب وحكومته السعودية جاءت نتيجة الانفتاح الذي تعيشه المملكة، من أجل تحقيق أهداف رؤية 2030، حيث منحت الحكومة السعودية الأولوية القصوى للحفاظ على الاستقرار والأمن داخل البلاد.

وشدد الحازمي على أن هناك تحولات اقتصادية كبيرة تعيشها المملكة ضمن رؤية 2030، مما يجعلها خطوة إيجابية، يتقدم من خلالها الوطن السعودي للأمام.

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عن الكاتب:
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أحمد علي

الصحفي أحمد المنياوي، أُجيد الكتابة الصحفية باحترافية شديدة، بالإضافة إلى عملي في العديد من المواقع الإخبارية الكبيرة.
وقدرتي على متابعة الأحداث الإخبارية لحظة بلحظة بدقة شديدة.

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