السعودية تتفوق على الصين في مؤشر الثقة العالمي

نجحت المملكة العربية السعودية في كسب ثقة العالم، بعد الإصلاحات الكثيرة التي قامت بها خلال العام الماضي 2023، مما جعلها تتصدر مؤشر الثقة العالم 2023.

ويعد مؤشر الثقة أحد العوامل الصادرة حديثًا من قبل شركة إيدلمان للاستشارات والعلاقات العامة لقياس مدى الثقة بين الحكومات والشعوب حول العالم.

جاءت نسبة الثقة بين الشعب السعودي وحكومته وفقًا لمؤشر الثقة العالمي خلال عام 2023 بنسبة 86%، حيث زاد بنسبة 5% عن العام قبل الماضي 2022.

استطلاع مؤشر الثقة السنوي لعام 2023، الخاص بشركة "إيدلمان"، كشف أن مؤشر الثقة في الحكومة #السعودية حقق نسبة 83%، ويعد الأعلى مقارنة مع المتوسط العالمي للثقة في الحكومات. pic.twitter.com/YehyfM1Fri — صحيفة الاستقلال (@alestiklal) May 10, 2023

بينما حلت الصين في المركز الثاني بنسبة 85%، فيما جاءت الإمارات العربية المتحدة في المركز الثالث بنسبة 84%، ورابعًا جاءت الهند بـ 76%.

اقتصادي يوضح أثر ريادة السعودية في مؤشر الثقة العالمي

في نفس السياق، كشف الدكتور علي الحازمي، الباحث والكاتب بالعلوم الاقتصادية في تصريحات لصحيفة “عكاظ” السعودية، أن ثقة الشعب في حكومته لعبت دورًا حاسمًا في التنمية الاقتصادية بالنسبة للسعودية وأي دولة تبحث عن التقدم والريادة.

أظهر التقرير الذي يعنى بقياس مستويات الثقة في المؤسسات الأربع الرئيسية: (الحكومة، قطاع الأعمال، المنظمات غير الحكومية، ووسائل الإعلام)، وشمل أكثر من 32 ألف مشارك بـ28 دولة، بأن مؤشر الثقة في الحكومة السعودية حقق نسبة 83% ويعد الأعلى مقارنة مع المتوسط العالمي للثقة بالحكومات pic.twitter.com/z2vzvMFHU5 — Akhbar Al Aan أخبار الآن (@akhbar) May 5, 2023

وأوضح أن الثقة في الحكومة تعمل على جذب الاستثمارات، كما أنها تُسهل من عملية تنفيذ السياسات التي تريدها، وتعزز أيضًا دور الشركات والاستقرار الاجتماعي، كما أنها تعمل على تشجيع التخطيط على المدى البعيد.

مما يجعل هناك بيئة يثق فيها الأفراد والشركات في قرارات الحكومة ويكونوا على استعداد للمشاركة بنشاط في تنمية مستدامة للوطن.

الحمد لله.#السعودية_للامام 【 صحيفة "وول ستريت جورنال": – البحث عن المعادن المهمة يجذب القوى العالمية إلى #السعودية، القادة السعوديين أعادوا ضبط العلاقات مع واشنطن وطوروا علاقات أوثق مع #روسيا و #الصين. – تتسابق #أمريكا والصين وروسيا لتأمين المعادن الحيوية اللازمة لدعم تحول… pic.twitter.com/tYs6RFSBfc — ‏ناقل نيوز .. Naqel News (@Shasholiqa) January 13, 2024

وأوضح أن هذه الثقة بين الشعب وحكومته السعودية جاءت نتيجة الانفتاح الذي تعيشه المملكة، من أجل تحقيق أهداف رؤية 2030، حيث منحت الحكومة السعودية الأولوية القصوى للحفاظ على الاستقرار والأمن داخل البلاد.

وشدد الحازمي على أن هناك تحولات اقتصادية كبيرة تعيشها المملكة ضمن رؤية 2030، مما يجعلها خطوة إيجابية، يتقدم من خلالها الوطن السعودي للأمام.