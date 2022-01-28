الحرارة تحت الصفر في الأماكن دي.. الأرصاد تكشف توقعات حالة الطقس الفترة المقبلة

صرحت مدير مركز الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، الدكتورة “إيمان شاكر”، أن البلاد ستشهد بداية من يوم الجمعة، تحسن نسبي في الأحوال الجوية وحالة الطقس، مضيفة أن أغلب النهار، ستكون فيه الشمس ساطعة، فالقاهرة على سبيل المثال، سجلت اليوم 16 درجة مئوية، وهي بذلك ترتفع عن درجة الحرارة التي سجلتها بالأمس، بما يعادل 3 درجات مئوية، وكان هذا خلال المداخلة الهاتفية التي قامت بها مدير مركز الاستشعار بالأرصاد، أثناء عرض برنامج “مصر تستطيع”، والذي يقدمه الإعلامي “أحمد فايق”، على الفضائية “دي إم سي”.

حالة الطقس الفترة المقبلة

وأوضحت شاكر خلال المداخلة الهاتفية، أنه على الرغم من التحسن الطفيف في درجات الحرارة، فإن الطقس لا يزال شديد البرودة، خاصة خلال الساعات الأخيرة من الليل، فدرجات الحرارة تقل بصورة تدريجية على مدار ساعات الليل، لنجد أنها تصل حتى 8 درجات مئوية، كما يحدث في القاهرة، والقاهرة من المناطق التي تبدأ في التحسن بالأحوال الجوية، بينما يوجد مناطق، يتكون بها الصقيع على المزروعات، مع التراجع الملحوظ في درجات الحرارة الصغرى ووصولها للصفر.

وقالت شاكر أن “المنيا وبني سويف” بالإضافة إلى الفيوم، من أكثر المناطق التي تتأثر بالظاهرة التي قمنا بشرحها للتو، وبعض المناطق، تقل بها درجات الحرارة عن هذا الحد، لتصل للحد الذي يسمح بتكون الثلوج، كمناطق وسط سيناء، التي تتكون فيها الثلوج على قمم الجبال، بسبب تراجع درجات الحرارة بشكل ملحوظ ووصولها إلى مستوى 3 درجات تحت الصفر.

وفيما يخص توقعات الفترة المقبلة، فقالت شاكر، أن الأيام المقبلة ترتفع بها فرص سقوط الأمطار، على مناطق الوجه البحري والسواحل الشمالية، ولكنها بالطبع لن تكون بنفس الدرجة التي شهدتها البلاد على مدار اليومين الماضيين، بالإضافة إلى نشاط حركة الرياح الباردة، وما ستسببه من شعور المواطنين بالمزيد من برودة الجو.