الجزائر : تعلن مديرية الحماية المدنية لولاية مستغانم عن فتح مسابقة توظيف 750 منصب

في اطار التحضيرات الجارية لإستقبال موسم الإصطياف لسنة 2021، تعلن مديرية الحماية المدنية لولاية مستغانم عن فتح مسابقة توظيف 750 منصب حارس شاطئ موسمي للعمل على مستوى الشواطئ المحروسة المتواجدة عبر طول الشريط الساحلي للولاية .

1- شروط التوظيف :

– ان لا يقل سن المترشح عن 18 سنة إلى غاية تاريخ اجراء المسابقة .

– اللياقة البدنية الجيدة.

– يجيد السباحة.

– عدم وجود وشم على الجسم.

– أن يلتزم بالعمل في أي شاطئ محروس على طول ساحل الولاية.

– أن يزاول بعد النجاح تكوينا في الاسعافات الأولية و التربية المدنية.

2-تكوين الملف :

طلب خطي

02 شهادة طبية عامة (تثبت ان المعني في صحة جيدة ).

نسخة لبطاقة التعريف الوطنية

02 شهادة عائلية بالنسبة للمتزوجين .

صك بريدي مشطوب يحمل رقم Rip.

صورتان 02 شمسيتان .

3- تاريخ اجراء المسابقة يكون يوم السبت 22 ماي 2021

بالنسبة لقطاع الواجهة البحرية الغربية لولاية مستغانم، حاسي ماماش، عين النويصي بمسبح مستغانم

بالنسبة لقطاع الواجهة الشرقية البحري عشعاشة بمسبح عشعاشة.

بالنسبة للجهة المعروفة بدائرة بلخضر بمسبح المسمى علي.

4-اختبارات المسابقة التوظيف

– سباحة حرة

– رفع الدمية من عمق الماء

– رمي العوامة

5-ملاحظة :

حددت مديرية الحماية المدنية لولاية مستغانم نظام العمل كالآتي : يوم عمل و يوم راحة .

لمزيد من المعلومات يرجى التقرب الى وحدة الحماية المدنية القريبة من مقر سكناكم بولاية مستغانم.

آخر أجل لإيداع الملفات على مستوى كل وحدات الحماية المدنية بالولاية يكون يوم 06 ماي 2021 .