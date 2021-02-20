التردد الجديد لقناة ميكي ماوس “Mickey Mouse” لمتابعة أحدث برامج ومسلسلات الأطفال

يبحث الكثير من الآباء والأمهات عن قنوات جديدة لأطفالهم على التليفزيون على غرار قنوات طيور الجنة وبيبي وسبيستون وغيرها من قنوات الأطفال العربية، وتوجد الكثير من القنوات الجديدة الغير معروفة على نطاق واسع من قبل الآباء والأمهات، وسنتناول في هذا المقال قناة ميكي ماوس العربية الجديدة والتي تقدم الكثير من البرامج والمسلسلات الكرتونية المخصصة للأطفال مثل كرتون ميكي ماوس وتوم آند جيري وغيرها من البرامج التليفزيونية المخصصة للأطفال في الفئة العمرية ما بين الرابعة والسادسة.

تردد قناة ميكي ماوس الجديد 2021 على نايل سات:

التردد: 11526

معدل الترميز: 27500

الإستقطاب: أُفقي.