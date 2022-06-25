يستخدم الكلور في العديد من التنظيفات المنزلية، فالكلور يستخدم في تعقيم الأرضيات، وإزالة البقع من الملابس وخاصة الملابس البيضاء، أيضاً يستخدم الكلور في تنظيف السيراميك والحمامات، ومع ذلك في بعض الأحيان تستخدم ربات المنازل الكلور بطريقة خاطئة ، قد تؤدي إلى وجود بقع في الملابس وخاصة الملابس الملونة، وهذا يؤثر على المظهر العام، وقد قامت ربات المنازل بعمل عدة خلطات لإزالة بقع الكلور من الملابس التي تضررت من الكلور.

إزالة بقع الكلور من الملابس

يوجد مكون فعال وقوي للتخلص من بقع الكلور من الملابس الملونة، وهو يعتبر من المكونات الطبيعية الموجودة، ويساعد هذا المكون على التخلص من بقع الكلور الشديدة، والتي يصعب التخلص منها، وهذه المكونات التي تساعد في التخلص من بقع الكلور بتكون كالتالي:

صودا الخبز: من المكونات التي لها قدرة كبيرة على التخلص من بقع الكلور في الملابس الملونة حيث إن الكلور يسبب بقع بيضاء في الملابس الملونة، وصودا الخبز تزيل هذه البقع، كما أنها تعمل على الحفاظ على ألوان الملابس وعدم بهتان لونها.

ثيوسلفات الصوديوم

نقوم بشراء ثيوسلفات الصوديوم من محلات المنظفات، وقبل استخدام منظف ثيوسلفات الصوديوم يجب ارتداء قفازات اليدين حتى لا يؤثر عليها، وأيضاً عدم ملامسة هذا المنظف للعين.

نقوم بإضافة ملعقة من ثيوسلفات الصوديوم على كوب ماء ويقلب جيداً، ثم نضعه على الأماكن التي يوجد فيها بقع بيضاء من الكلور، نترك الخليط لمدة نصف ساعة على الملابس،

نقوم بعد ذلك بشطف الملابس التي تضررت من بقع الكلور جيداً بالماء ومسحوق الغسيل حتى تزول آثار الخليط.

بيكربونات الصوديوم