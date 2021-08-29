البتاو الفلاحي أكلة فرعونية قديمة معروفة في الصعيد والفلاحين ..تعرفي على طريقة عملها وفوائدها

البتاو الفلاحي هو عيش صعيدي يشبه خبز العيش الشمسي، ولكنه يختلف عنه بأن مكونه الأساسي هو دقيق الذرة ومطحون الحلبة، وكان في فترة زمنية سابقة هو الخبز الشعبي لكل أهل الصعيد، وكان يتميز به بيوت الأغنياء عن بيوت الفقراء، وكان النساء يعتمدوا عليه من حيث الوقاية من أمراض السرطان فهو محارب قوى له، ولذلك نوفر لكم من خلال هذا التقرير فوائد العيش البتاو.

خبيز البتاو الفلاحي

خبيز البتاو الفلاحي من أشهر وأفضل المخبوزات في صعيد مصر وعند الفلاحين، فهو يرتبط لديهم بموسم حصاد محصول الذرة، حيث يعتبر دقيق الذرة هو المكون الأساسي له بالإضافة إلى الحلبة بعد طحنها، وقد يحتاج لمجموعة من النساء في عملية العجن وتقسيم المهام للوصول للمرحلة الأخيرة من خبيز البتاو.

مكونات عمل عيش البتاو

وتتكون عجينة عيش البتاو من المكونات التالية :

1 كوب من طحين الذرة.

2 كوب من طحين القمح.

1 كوب من الدقيق الأبيض.

2 ملعقة كبيرة من الحلبة المطحونة.

1 كوب من اللبن الرايب أو الزبادي.

½ كوب زيت.

1 ونصف ملعقة كبيرة خميرة فورية.

ملعقة كبيرة سكر.

½ كوب لبن دافئ.

رشة من الملح.

طريقة عمل البتاو بدقيق الذرة

وتأتي خطوات تحضير عجينة البتاو بدقيق الذرة وطحين الحلبة كما يلي :

1- في البداية نقوم بخلط كل المكونات الجافة سوياً، من دقيق القمح والدقيق الأبيض ودقيق الذرة بعد نخلهم جيداً، بالإضافة إلى طحين الحلبة ورشة الملح.

2- وفي الخطوة التالية نقوم بإذابة الخميرة الفورية في نصف كوب من اللبن الدافئ ومعاها السكر.

3- ثم نقوم بوضع المكونات السائلة على المكونات الجافة، وتبدأ مرحلة العجن.

4- وبعدها يوضع الزيت والزبادي ونقوم بلم العجين وتستمر عملية العجن لمدة عشر دقائق.

4- ويتم دهن العجين بالزيت ويغطي ويترك لمدة ساعتين في مكان دافئ حتى يختمر.

5- وبعد مرور الوقت نبدأ بالكشف على العجين ويتم تقطيعه لكور متوسطة.

6- وبعد الانتهاء من كل كمية العجين نتركه يرتاح لمدة عشر دقائق.

7- وبعدها تبدأ عملية الفرد بعد رش الدقيق ويكون الفرن ساخن وجاهز على الخبيز.

8- نقوم بإدخال رغيف يلو الأخر بعد فرده بالسمك المتعارف عليه، حتى تنتهي الكمية بأكملها وبالهنأ والشفا.

9- والجدير بالذكر أنه يتم تسويته على أشعة الشمس في كافة نواحي الصعيد، ولكن قدمنا لكم أسهل طريقة التي تتناسب مع الجميع للاستمتاع بالطعم المميز لعيش البتاو، كما أنه يتميز بأنه ذات سمك رقيق للغاية.

فوائد العيش البتاو

ويتميز عيش البتاو بالكثير من الفوائد بالإضافة إلى الطعم المميز والتي منها كالتالي :

يستخدم في عمليات التمثيل الغذائي والأنظمة الغذائية الخاصة بأنواع الرچيم المختلفة، وذلك لاحتوائه على الألياف الغذائية التي تعطي إحساس الشبع.

كما يعتمد عليه مرضى السكر حيث أنه مفيد جداً بالنسبة لحالتهم.

ويحمي الجسم من جميع أنواع السرطانات، لاحتوائه على الحلبة والتي تتميز بالطعم المر الذي بإمكانه حماية الجسم من الكثير من الأمراض.

ويمد الجسم بالكثير من الفيتامينات والمعادن الذي يحتويه دقيق الذرة.

سعرات العيش البتاو

قد تتساوى القيمة الغذائية في عيش البتاو مقارنة بعيش القمح العادي بالنسبة لتوزيع الفيتامينات، أما بالنسبة للسعرات الحرارية فهي متقاربة قليلاً، حيث أن الذرة والقمح يعدوا من مجموعة الكاربوهيدرات نفسها، وبالحساب الدقيق للسعرات نجد توافر 330 سعر حراري في خبز الذرة ( البتاو) لكل 100 جرام خبز، بالإضافة إلى 7 جرام من البروتين و10 جرام من الدهون.

وفي النهاية نكون وفرنا لحضراتكم كل ما لدينا من معلومات حول البتاو الفلاحي، من حيث المكونات وطريقة عمله، كما استعرضنا فوائد وسعرات العيش البتاو.