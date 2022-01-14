أين تذهب منتجات الأسماك الثانوية التي يتم التخلص منها، 5 أشياء تستخدمها بشكل يومي ولا تعلم أنها مصنوعة من مخلفات انتاج الأسماك

لا يختلف اثنان من الناس على أن الأسماك من أفضل وأرقى وأجمل انواع الطعام التي يستهلكها البشر، ولأن السمك كان يرتبط ارتباطاً وثيقاً بالإنسان منذ قديم الأزل وحتى الان يتسارع الطلب على الاسماك بشكل كبير في جميع الدول حول العالم.

تقوم مصانع انتاج الاسماك بتجهيز الأسماك بطرق معينه لتكون جاهزة للاستهلاك الأدمي بشكل مباشر، يحب كثير من الناس تناول لحوم السمك الصافية فقط ولا يفضلون وجود العظام والراس والزعانف مع السمكة لذلك يتساءل الكثير من الناس عن مصير المنتجات الثانوية للأسماك الذي لا يستهلكها الانسان مثل الزعانف والجلد، إذا كنت تعتقد أن نلك الأجزاء تذهب هباءاً فانت بالتأكيد مخطئ حيث أن لمنتجات الأسماك الثانوية استخدامات كثيرة تدخل في صناعة وإنتاج العديد من الأشياء التي نقوم باستهلاكها كالأدوية او مستحضرات التجميل.

استخدامات منتجات الأسماك الثانوية في حياتنا اليومية:

مستحضرات التجميل:

يستخدم جلد الاسماك في صناعه وتحضير منتجات التجميل وذلك لاحتواء جلد السمك على ماده الكولاجين التي تساهم بشكل فعال في إزالة التجاعيد، تحتوي الكثير من منتجات التجميل الخاصة بالوجه على مواد مستخلصة من جلود الأسماك.

أطعمة الحيوانات الأليفة:

تُستخدم منتجات الاسماك الثانوية في صناعه وتجهيز أطعمة وأغذية الحيوانات الأليفة كالقطط والكلاب لاحتوائها على العديد من العناصر الغذائية المهمة بالنسبة لهم.

الأدوية والعقاقير الطبية:

تستخدم الزيوت المستخلصة من بعض أعضاء جسم السمكة الداخلية في صناعه الأدوية والعقاقير الطبية، يدخل زيد كبد الحوت على سبيل المثال في العديد من الصناعات الطبية لأنه يحتوي على كميات كبيره من فيتامين “أ” و”د” وأوميجا 3.

السماد:

تستخدم أحشاء الأسماك والأجزاء الداخلية التي لا يستهلكها الانسان في صناعه الأسمدة الزراعية، يمكنك ببساطه تحضير بعض الأسمدة المصنوعة من أحشاء الاسماك في المنزل، بالتأكيد لن ترغب في تناول أحشاء السمك على الغداء.

الجيلاتين:

تدخل منتجات الأسماك الثانوية في صناعه ماده الجيلاتين التي تُستخدم بدورها في صناعه الحلوى بمختلف أنواعها.