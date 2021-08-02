أهم المعلومات عن جزر المالديف

توجد جزر المالديف (Maldives ) أو دولة الديفي الراجي (جمهورية المالديف)، في الجزء الغربي من الهند، وهي مجموعة من الجزرعددهم تقريبا 1200 جزيرة في مجموعة مضاعفة من أصل 26 جزيرة، وتشتهر بكونها من أصغر الدول في قارة آسيا من حيث المساحة وعدد السكان فيها، وتسمي (جنة المحيط الهندي)، وقال عنها ابن بطوطة أنها ( من عجائب الدنيا) ينتشر السكان حول 188 جزيرة، والأغلب يقطنون في مدينة (ماليه)، وهي عاصمة المالديف، وتعد المالديف من أقوى الأماكن السياحية، وذلك السبب الرئيسي في طفرة النمو الإقتصادية للجمهورية، حتى على الرغم من أن مساحة المالديف لا تتعدى ال2 كم مربع.

كانت تسمى قبل ذلك قديما (ذيبة المهل)، ثم تغير الإسم للمالديف مالد بمعنى سمك، وديف بمعنى جزيرة ليكون معناها جزيرة الأسماك.

الموقع الجغرافي لجمهورية المالديف

تقع جزر المالديف في المحيط الهندي، وجزء منها يقع شمال الكرة الأرضية، وجزء آخر يقع في نص جنوب الكرة الأرضية، وتقع المالديف في الجنوب الغربي لدولة سيريلانكا، ويمتاز مناخ المالديف بالمناخ الموسمي لوقوعها على خط الاستواء.

الجغرافيا البشرية للمالديف

بعد مجئ الآريين من شبه الجزيرة العربية، وشرق افريقيا، قاموا بإعمار المالديف ونشر الديانة الإسلامية، ثم قام الكثير من الناس بالهجرة إليها، وتغيرت الديانة الرسمية للمالديف من البوذية للإسلامية، حتى مر القليل من الوقت وأصبح غالبية السكان من معتنقي الديانة الإسلامية.

واللغة المسيطرة في المالديف هي الديفيهية، وهي إحدى اللغات الهندية التي تتشابه مع لغة الأيلو التي يتحدث بيها سكان دولة سيريلانكا، وتأثرت باللغة العربية والفارسية والأردية، و حروف اللغة الديفهية تدعى حروف التانا، ويتم تدريس اللغة العربية و الإنجليزية بالمالديف، وتستخدمهم في العلاقات الخرجية.

كان الاقتصاد قائم بشكل أساسي على صيد الصدف والأسماك، وجوز الهند وتوزيعها على الموانئ من خلال ميناء سيريلانكا، ثم توزيعم في الأسواق التجارية، والآن أصبح المصدر الاقتصادي الأساسي هي السياحة، ولدخول العملة الأجنبية بنسبة كبيرة بسبب السياحة.

أهم مميزات جزر المالديف السياحية

انعزالها عن الدول الأخرى، فهي تبتعد عن المشاكل الدولية التي تخص الدول المجاورة أو النزاعات على الحدود. لها أهمية كبيرة اقتصاديا وعسكريا، بسبب موقعها الجغرافي في المحيط الهندي، وارتباطها بالساحل الأسترالي، وجنوب أفريقيا، تتخذ بريطانيا بعض الجزر كقاعدة عسكرية لها. تشرف جزر الماليف على مضيق باب المندب، وهرمز وملقا. أهمية الموقع الجغرافي للمالديف حيث يلتقى عندها القوافل التجارية، وخاصة السفن الناقلة للبترول.

أهمية جزر المالديف بالنسبة للسياح.

يوجد بها أجمل الشواطئ بالمحيط الهندي الخاطفة للعقول، وجمال المنظر تحت الماء وصفائها ودفئها، وممارسة الغوص لرؤية الشعب المرجانية والأسماك الملونة المختلفة تحت الماء.

تعطي شكل اللوحة المثالية فيها لون الماء الأزرق الزاهي، ولون الرمال الدافئ، والعشب الأخضر النضر، مما يعطي للناظرين إحساس الاسترخاء والسلام.

تتميز المالديف بطبيعة مميزة وهادئة، وتقوم باستقبال عدد كبير من السياح من مختلف الجنسيات حول العالم، ومعاملة سكانها الجيدة لهم.

أهم الجزر الموجودة بالمالديف

جزيرة أدو.

جزيرة شمال أري أتول.

وجزيرة جنوب أري أتول.

جزيرة فيليدو أتول.

جزيرة شمال هوفادو أتول.

جزيرة جنوب هوفادو أتول.

وجزيرة ماليه (العاصمة) .

جزيرة ماليه أتول.

جزيرة جنوب مالوسما دولو.

وجزيرة شمال مالوسما دولو.

جزيرة شمال ميلادون مادولو.

جزيرة جنوب ميلادون.

وجزيرة مولاكو أتول.

جزيرة فاديبولو.

جزيرة هادونماثي.

جزيرة فوفامولا.

وجزيرة كولوما دولو.

جزيرة جنوب نيلاندي أتول، وشمال نيلاندي أتول.

جزيرة شمال ثيلادونماثي.

وجزيرة جنوب ثيلادونماثي.

السفر لجزر المالديفز

من أهم مزايا المالديف هو أن فيزا المالديف يمكن أن يحصل عليها أي مواطن في أي مكان في العالم من دولة المالديف نفسها، ويمكن حجز تذاكر السافر للمالديف دون أي صعوبات، ولا تتطلب فيزا خاصة، بل فقط حجز تذكرة الطيران، ويأخذ استخراج الفيزا شهر فقط، ومن المدهش أن فيزا المالديف مجانية، ولكن يوجد شروط لعمل الفيزا في المالديف: