أمانة منطقة الرياض تنظم حملة لتنظيف وتطوير 95 مقبرة

أعلنت أمانة منطقة الرياض عن حملة جديد لتطوير وتجميل مدينة الرياض، وهذه الحملة ليست مختصة بالشوارع والمباني والسيارات مثل الحملات السابقة، بل خاصة بالقبور، حيث أنها تشمل تطوير وتنظيف 95 مقبرة موجودة بالرياض، وذلك بعد اكتشاف تدهور حالة بعض القبور بسبب تراكم الأتربة والقمامة عليها، وبجانب تنظيف القبور، ستقوم أمانة الرياض بتحسين البيئة المحيطة بها لتوفير راحة إلى عائلة المتوفي، وذلك عبر وضع مظلات حماية من أشعة الشمس التي تتسبب في سخونة منطقة القبور صباحًا، وشملت هذه الحملة أنواع متعددة من المقابر لخدمة جميع المواطنين.

خطة أمانة الرياض لتطوير المقابر

وأكدت أمانة مدينة الرياض في بيان لها، أن الحملة استهدفت مقابر مستخدمة حاليًا من قبل المواطنين ومقابر تم شرائها لاستخدامها في المستقبل ولكن حالتها تدهورت بسبب الإهمال ومقابر مغلقة، مثل المقابر التاريخية، مشيرة إلى أن الهدف من تنظيم وتطوير مواقع المقابر في مدينة الرياض، والبالغ عددهم في الحملة 95 مقبرة، هو تنظيف المقابر وتحسين مظهرها بشكل عام.

وعلى الجانب الآخر، شملت خطة تطوير المقابر أهداف أخرى، مثل ترقيم المقابر الموجودة في مدينة الرياض لسهولة الوصول إلي المتوفين المتواجدين بها، والسماح بإمكانية البحث عن المقبرة بشكل إلكتروني دون الحاجة للذهاب إلى المقابر والبحث عن المقبرة المطلوبة لساعات، إضافة إلى وضع مظلات لحماية أهل المتوفي من أشعة الشمس القوية خلال عملية الدفن والزيارات، وتحسين وصيانة المقابر التاريخية.

حملات أمانة منطقة الرياض

وتقوم أمانة منطقة الرياض بالعديد من الحملات التي تهدف للحفاظ على جمال مدينة الرياض، ومن الحملات التي تم الإعلان عنها مؤخرًا، حملة المركبات المهملة، والتي تخصصت في رفع المركبات المهملة في الشوارع والتي تسبب تشوه بصري، ومنح أصحاب بعض السيارات الموجودة في شوارع الرياض منذ سنوات مهلة لتحسين الوضع، وتم خلال حملة المركبات المهملة التعامل مع 794 مركبة، منهم 218 سيارة تم رفعها من الشوارع و576 تم إصدار إنذار لأصحابها.

حملة الرقابة على المباني

وأطلقت أمانة منطقة الرياض هذه الحملة من 17 سبتمبر الماضي حتى 23 من الشهر ذاته، والهدف منها التأكد من جاهزية المباني التجارية وقدرتها على خدمة المواطنين دون وجود مخالفات والتحقق من ملائمة المبنى ليتواجد به عمال، وشملت هذه الحملة 677 زيارة وإصدار 276 مخالفة، وتستمر هذه الحملة لفترة طويلة بعد تاريخ الانتهاء، ولكنها ستشمل القيام بزيارات مفاجئة إلى المباني الجديدة وطلب تقارير مفصلة عن حالتها من الناحية الفنية.