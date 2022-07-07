ألف مبروك.. بالاسم فقط  احصل على نتيجة البكالوريا 2022 من وزارة التربية السورية

أكدت وزارة التربية في سوريا أنه جاري حاليا الانتهاء من تصحيح و رصد ومراجعة أوراق الثانوية العامة بشعبتيها الأدبي والعلمي استعدادا لإعلانها لافتة إلى ان التصحيح يتم بمنتهي الشفافية حتى يحصل الطلاب على حقه في الدرجات، و أتاحت الوزارة رابط يمكن للطالب من خلاله الحصول على نتيجته بتسجيل اسمه وممكن إضافة رقك امتحانه، يأتي ذلك حرصا من وزارة التربية السورية على تسهيل الحصول على النتيجة دون زحام وبسهولة ضمن الإجراءات الوقائية للتصدي لفيروس ” كورونا ” .

نتائج البكالوريا في سوريا

اجرى طلاب وطالبات البكالوريا في سوريا اختبارات الثانوية العامة في 30 مايو 2022 وانتهى الطلاب من أداء الامتحانات في منتصف يونيو الماضي، في 2249 مركز بمحافظات سوريا المختلفة، و أكدت مصادر مسئولة في وزارة التربية السورية أنه من المتوقع أن يتم إعلان نتيجة البكالوريا 2022 يوم 10 يوليو الجاري من خلال موقع الوزارة، بعد الانتهاء من أعمال التصحيح و المراجعة و بعد ان يتم اعتمادها من قبل الوزير على أن يتم توفيرها بعد ذلك على الموقع الإلكتروني حتى يتمكن الطلاب من الحصول عليها .

خطوات ورابط الاستعلام عن نتيجة البكالوريا في سوريا

أعلنت وزارة التربية في سوريا عن الرابط الذي يمكن من خلاله للطالب الحصول على نتيجة البكالوريا 2022، كما كشفت عن الخطوات التي يجب أن يتبعها طالب أو طالبة البكالوريا حتى يتمكنوا من الحصول على نتيجة البكالوريا 2022 ، والخطوات التي يجب أن يتبعها الطالب أو الطالبة، هي: