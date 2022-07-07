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ألف مبروك.. بالاسم فقط  احصل على نتيجة البكالوريا 2022 من وزارة التربية السورية

عيد سعيد

أكدت وزارة التربية في سوريا أنه جاري حاليا الانتهاء من تصحيح و رصد ومراجعة أوراق الثانوية العامة بشعبتيها الأدبي والعلمي استعدادا لإعلانها  لافتة إلى ان التصحيح يتم بمنتهي الشفافية حتى يحصل الطلاب على حقه في الدرجات، و أتاحت الوزارة رابط يمكن للطالب من خلاله الحصول على نتيجته بتسجيل اسمه  وممكن إضافة رقك امتحانه، يأتي ذلك حرصا من وزارة التربية السورية على تسهيل الحصول على النتيجة دون زحام وبسهولة ضمن الإجراءات الوقائية للتصدي لفيروس ” كورونا ” .

ألف مبروك.. بالاسم فقط  احصل على نتيجة البكالوريا 2022 من وزارة التعليم السورية

نتائج البكالوريا في سوريا

اجرى طلاب وطالبات البكالوريا في سوريا اختبارات الثانوية العامة في 30 مايو 2022 وانتهى الطلاب من أداء الامتحانات في منتصف يونيو الماضي، في 2249 مركز بمحافظات سوريا المختلفة، و أكدت مصادر مسئولة في وزارة التربية السورية أنه من المتوقع أن يتم إعلان نتيجة البكالوريا 2022 يوم 10 يوليو الجاري من خلال موقع الوزارة، بعد الانتهاء من أعمال التصحيح و المراجعة و بعد ان يتم اعتمادها من قبل الوزير على أن يتم توفيرها بعد ذلك على الموقع الإلكتروني حتى  يتمكن الطلاب من الحصول عليها .

ألف مبروك.. بالاسم فقط  احصل على نتيجة البكالوريا 2022 من وزارة التعليم السورية
ألف مبروك.. بالاسم فقط  احصل على نتيجة البكالوريا 2022 من وزارة التعليم السورية

خطوات ورابط الاستعلام عن نتيجة البكالوريا في سوريا

أعلنت وزارة التربية في سوريا عن الرابط الذي يمكن من خلاله للطالب الحصول على نتيجة البكالوريا 2022، كما كشفت عن الخطوات التي يجب أن يتبعها طالب أو طالبة البكالوريا حتى يتمكنوا من الحصول على نتيجة البكالوريا 2022 ، والخطوات التي يجب أن يتبعها الطالب أو الطالبة، هي:

  • الدخول للصفحة الرسمية لموقع وزارة التربية السورية
  • يختار الطالب الذي يستعلم عن النتيجة ” نتائج البكالوريا سوريا 2022 “
  • يسجل الطالب رقم الامتحان ” رقم الجلوس ”  الخاص به أو اسمه
  • يضغط الطالب على كلمة عرض النتيجة
  • تظهر للطالب النتيجة
عيد سعيد

محرر قسم الأخبار العاجلة بموقع نجوم مصرية


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