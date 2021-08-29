أكبر العروض الصيفية من كارفور وخصومات تصل إلى 44% من 26-30 أغسطس 2021

عروض كارفور مصر وعروض نهاية الأسبوع يوم الخميس الموافق 26 أغسطس 2021 إلى يوم الاثنين الموافق 30 أغسطس 2021 أو حتي نفاذ الكمية أقوي وأكبر الخصومات التي تصل إلى 44% أسعار قاتلة ومتوفر في جميع الفروع والهايبر ماركت الخاص بها وغير متوفرة في أي هايبر ماركت أخر.

عروض كارفور مصر

متوفر خدمة توصيل مجاني للمنازل يتوافر بداخل المجلة ، شمع فلتر Panasonic، أطقم طهي جرانيت مختلفة الألوان سوف تحظي على أعجابك وإعجاب عائلتك عند الاستخدام أختاري اللي يناسب زوقك من المجموعة المعروضة، حافظي على صحتك وأسرتك وأشتري فلتر لضمان شرب مياه نقيه ومتوفر معه عبوة شمع هدية، متوفر أيضا منتجات LG تليفزونات، غسالات أحصلي على جميع العروض قبل نفاذها من جميع الفروع.

عروض نهاية الأسبوع من 26 أغسطس إلى 31 أغسطس

أسكالوب بقري 1 كيلو ب 109.95 جنية مصري بدلا من 139.75 جنية مصري خصم 21% وفري 29.80 جنية مصري.

المراعي صدور رومي مدخن 1 كيلو ب 144.95 جنية مصري بدلا من 189.95 جنية مصري خصم 23 % وفري 45 جنية مصري.

نصف دجاج طولي 550-600 جرام ب 24.95 جنية مصري بدلا من 34.95 خصم 28% وفري 10 جنية مصري.

موزة بقري1 كيلو ب 109.95 جنية مصري بدلا من 139.95 جنية مصري خصم 21% وفري 30 جنية مصري.

أوراك دجاج السبيل 1pack خصم 38% ب 34.95 جنية مصري بدلا من 56.95 جنية مصري وفري 25 جنية مصري.

سمك قاروس 1 كيلو خصم 12% ب 139.95 جنية مصري بدلا من 159.95 جنية مصري وفري 20 جنية مصري.

جمبري كبير بالذيل 1 كيلو خصم 15% ب 219.95 جنية مصري بدلا من 259.95 جنية مصري وفري 40 جنية مصري.

رنجة سوبر جامبو خصم 20% ب 39.95 جنية مصري بدلا من 49.95 جنية مصري.

جبنة رومي قديمة 1 كيلو خصم 7% ب 82.95 جنيىة مصري بدلا من 92.95 جنية مصري وفري 10 جنية مصري.

ذرة سكري بحد أقصي قطعتين ب 11.95 جنية مصري خصم 50% ب 14.95 جنية مصري بدلا من 29.95 جنية مصري وفري 14 جنية مصري.

خيار 1 كيلو خصم 43% ب 7.95 جنية مصري بدلا من 13.95 جنية مصري وفري 6 جنية مصري.

مانجو تشيلي 1 كيلو خم 30% ب 24.95 جنية مصري بدلا من 35.95 جنية مصري وفري 11 جنية مصري.

مانجو كنت كيت 1 كيلو خصم 30% ب 24.95 جنية مصري بدلا من 35.95 جنية مصري وفري 11 جنية مصري.

مانجو ناعومي 1 كيلو خصم 43% ب 25.95 جنية مصري بدلا من 45.95 جنية مصري وفري 20 جنية مصري.

IDEAL HOME طقم طهي جرانيت مقاسات مختلفة 14 قطعة 18، 20، 24، 28، 28 ب 999 جنية مصري بدلا من 1799 جنية مصري خصم 44% وفري 800 جنية مصري.

شمع فلتر مياه من panasonic 1pce خصم 24% ب 225 جنية مصري بدلا من 299 جنية مصري وفري 74 جنية مصري.