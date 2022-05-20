أقوى عروض وخصومات أسواق العثيم في السعودية اليوم وسارية حتى 21 مايو

أسواق العثيم من أكبر الأسواق المتواجدة في المملكة العربية السُّعُودية وتجد بها أقوى عروض على السلع الاكترونية والسلع والغذائية، والجوالات والعروض والخصومات في جميع فروع أسواق العثيم ابتداء من اليوم وسارية حتى 21 مايو، فمن خلال السطور التالية سوف نعرض جميع العروض.

عروض العثيم على السلع الغذائية بالسعودية:

بطاطس potato للكيلو سعره قبل العرض ٣.٤٥ ريال سعودي وبعد العرض سعره للكيلو ٢.٧٥ ريال سعودي.

مانجو جيزاني Gizani Mango سعره للكيلو قبل العرض ٩.٩٥ ريال سعودي وفي العرض سعره ٥.٩٥ ريال سعودي.

طماطم محمي green house tomato سعره للكيلو قبل العرض ٥.٩٥ ريال سعودي وفي العرض سعره للكيلو ٤.٨٥ ريال سعودي.

زيتون اليسا الأسود alisa black olives سعره قبل العرض للكيلو ٢١.٨٠ ريال سعودي وفي العرض سعره للكيلو ١٣.٥٠ ريال سعودي.

لحم حاشي بالعظم سعره قبل العرض للكيلو ٤٤.٩٥ ريال سعودي وفي العرض سعره ٣١.٩٥ ريال سعودي.

لبنه فرست تشويز ١٨٠ جم سعره للحبة قبل العرض ٥.٩٥ ريال سعودي وفي العرض سعره للحبة ٣.٩٥ ريال سعودي.

جزر بلدي سعره للكيلو قبل العرض ٨ ريال سعودي وفي العرض سعره للكيلو ٣.٧٥ ريال سعودي.

ثوم شبك garlic net سعره للربطة ٣ ريال سعودي وفي العرض سعره للربطة ٢.٩٥ ريال سعودي.

خصومات على الجوالات في العثيم بالسعودية: