أقوى عروض وخصومات أسواق العثيم في السعودية اليوم وسارية حتى 21 مايو

عبير السيد

أسواق العثيم من أكبر الأسواق المتواجدة في المملكة العربية السُّعُودية وتجد بها أقوى عروض على السلع الاكترونية والسلع والغذائية، والجوالات والعروض والخصومات في جميع فروع أسواق العثيم ابتداء من اليوم وسارية حتى 21 مايو، فمن خلال السطور التالية سوف نعرض جميع العروض.

أقوى عروض وخصومات أسواق العثيم في السعودية اليوم وسارية حتى 21 مايو 4 20/5/2022 - 1:46 م

عروض العثيم على السلع الغذائية بالسعودية:

أقوى عروض وخصومات أسواق العثيم في السعودية اليوم وسارية حتى 21 مايو 1 20/5/2022 - 1:46 م

أقوى عروض وخصومات أسواق العثيم في السعودية اليوم وسارية حتى 21 مايو 2 20/5/2022 - 1:46 م

تخفيضات أسواق عبدالله العثيم في المملكة العربية السعودية بمناسبة عيد الفطر العرض ساري حتى 1مايو 2022

  • بطاطس potato للكيلو سعره قبل العرض ٣.٤٥ ريال سعودي وبعد العرض سعره للكيلو ٢.٧٥ ريال سعودي.
  • مانجو جيزاني Gizani Mango سعره للكيلو قبل العرض ٩.٩٥ ريال سعودي وفي العرض سعره ٥.٩٥ ريال سعودي.
  • طماطم محمي green house tomato سعره للكيلو قبل العرض ٥.٩٥ ريال سعودي وفي العرض سعره للكيلو ٤.٨٥ ريال سعودي.
  • زيتون اليسا الأسود alisa black olives سعره قبل العرض للكيلو ٢١.٨٠ ريال سعودي وفي العرض سعره للكيلو ١٣.٥٠ ريال سعودي.
  • لحم حاشي بالعظم سعره قبل العرض للكيلو ٤٤.٩٥ ريال سعودي وفي العرض سعره ٣١.٩٥ ريال سعودي.
  • لبنه فرست تشويز ١٨٠ جم سعره للحبة قبل العرض ٥.٩٥ ريال سعودي وفي العرض سعره للحبة ٣.٩٥ ريال سعودي.
  • جزر بلدي سعره للكيلو قبل العرض ٨ ريال سعودي وفي العرض سعره للكيلو ٣.٧٥ ريال سعودي.
  • ثوم شبك garlic net سعره للربطة ٣ ريال سعودي وفي العرض سعره للربطة ٢.٩٥ ريال سعودي.

أقوى عروض وخصومات أسواق العثيم في السعودية اليوم وسارية حتى 21 مايو 3 20/5/2022 - 1:46 م

خصومات على الجوالات في العثيم بالسعودية:

  • سامسونج جوال اي ٥٢ وبه ثلاث كاميرات للحبة سعره ٩٩٩ ريال سعودي.
  • ويوجد أيضا عرض على جوال سامسونج أي ٥٣ لونه أسود سعره للحبة ١٤٩٩ ريال سعودي.
  • متوفر جوال لافا دبليو ٨٠ وسعره للحبة ٣٤٩ ريال سعودي.
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عبير السيد

عبير محمد مصرية الجنسية، حاصلة على ليسانس آداب، أهوى وأحب الكتابة في جميع المجالات.


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