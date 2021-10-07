أقوى عروض هايبر بنده وخصومات تصل إلى 75% بمناسبة الذكرى السنوية حتى 12 أكتوبر 2021

بمناسبة الذكرى السنوية، أعلنت هايبر بنده السعودية عن طرح أقوى عروضها الترويجية على مختلف أنواع السلع بخصومات تصل إلى 75% على كافة السلع المطروحة ضمن العرض، وذلك حتى يشارك المواطنين في المملكة، احتفالات شركة هايبر بنده التجارية بعيدها السنوي، وتهدف هايبر بنده من هذا العرض إلى تخفيف الاعباء الاقتصادية عن كاهل المواطنين في المملكة وتشجيعهم على شراء احتياجاتهم من مختلف أنواع السلع.

مجلة عروض هايبر بنده وخصومات تصل إلى 75% بمناسبة الذكرى السنوية

أعلنت سلسلة هايبر بنده السعودية والمنتشرة فروعها في كافة أنحاء المملكة، عن احتفالها بالذكرى السنوية لها في المملكة، وحتي يشارك المواطنين في المملكة فرحتها بذلك، قامت بطرح أقوي عروضها والذي يتضمن خصومات هائلة تصل إلى 75% على مختلف أنواع السلع والتي يمكن التعرف عليها من خلال مشاهدة مجلة عروض هايبر بنده وذلك كما يلي:-

والعرض الجديد المطروح من هايبر بنده حتى يوم 12 أكتوبر الجاري أو حتى نفاذ الكمية، ويتبين من مجلة العروض، الخصومات الهائلة التي تم طرحها على مختلف أنواع السلع، حيث يتم مقارنة سعر السلعة في السوق، وسعرها في العرض، حيث سنجد أن قيمة الخصم في سعر السلعة قد بلغت خصم 75% من قيمة السلع، وهو خصم كبير للغاية بالمقارنة لمثيلاتها بالأسواق.

وينتظر الالاف من المواطنين بشغف كافة العروض التي تقوم سلسلة متاجر هايبر بنده التجارية بطرحها في الأسواق، لعلمهم بالخصومات الهائلة التي تقدمها على السلع الموجودة ضمن العروض، وليست هايبر بنده التي تقدم وحدها عروضاً تخفيضيه في المملكة، فهناك العديد من السلاسل التجارية الأخري، مثل أسواق عبد الله العثيم، وداؤد، وكارفور.. إلخ.

وكل تلك السلاسل التجارية تعمل على تشجيع المواطنين على شراء احتياجاتهم من السلع سواء كانت هذه السلع في سلع غذائية أو سلع أدوات منزلية وكهربائية والهاتف الجوال، حيث يتم تقدميها للمواطنين بخصومات كبيرة، خاصة وأنه مع استمرار أزمة جائحة كورونا المستجد (كوفيد-19) شهدت أسعار السلع زيادة كبيرة في مختلف دول العالم يسبب زيادة الطلب على السلع ونقص الانتاج منها ومن ثم نقص المعروض في الاسواق.