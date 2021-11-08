كارفور هايبر ماركت مصر يقدم لعملائه أقوي العروض والتخفيضات بمناسبة الجمعة البيضاء على الأجهزة الكهربائية والكمبيوتر المحمولة والجولات ومنتجات العناية بالشعر والعناية الشخصية ويوجد تشكيلة متنوعة من الديب فريزر من أحدث الماركات المختلفة العالمية وتقدم خدمة التقسيط حتي 18 شهراً بدون فوائد على مشترياتك خلال فترة عروض جمعة كارفور يتوافر العرض لمدة 10 أيام ويبدأ من يوم الاثنين الموافق 1 نوفمبر 2021 حتي 10 نوفمبر 2021 أو حتي نفاذ الكمية.

أقوى عروض الجمعة البيضاء من كارفور من 1 نوفمبر 2021 حتي 10 نوفمبر 2021

تلفزيون جاك LED سمارت 39 بوصة بسعر 2649 جنية مصري بدلاً من 3399 جنية مصري خصم 22%.

تلفزيون سامسونج سمارت LED 50 بوصة بسعر 7899 جنية مصري بدلاً من 8799 جنية مصري خصم 10%.

خلاط يدوي تورنيدو بسعر 1199 جنية مصري بدلاً مصري 1399 جنية مصري خصم 14%.

غسالة سامسونج 8 كيلو ضمان 5 سنين، lnverter، Washing Machine، بسعر 7777 جنية مصري بدلاً من 8999 جنية مصري.