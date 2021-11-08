أقوى عروض الجمعة البيضاء من كارفور من 1 نوفمبر 2021 حتي 10 نوفمبر 2021
كارفور هايبر ماركت مصر يقدم لعملائه أقوي العروض والتخفيضات بمناسبة الجمعة البيضاء على الأجهزة الكهربائية والكمبيوتر المحمولة والجولات ومنتجات العناية بالشعر والعناية الشخصية ويوجد تشكيلة متنوعة من الديب فريزر من أحدث الماركات المختلفة العالمية وتقدم خدمة التقسيط حتي 18 شهراً بدون فوائد على مشترياتك خلال فترة عروض جمعة كارفور يتوافر العرض لمدة 10 أيام ويبدأ من يوم الاثنين الموافق 1 نوفمبر 2021 حتي 10 نوفمبر 2021 أو حتي نفاذ الكمية.
أقوى عروض الجمعة البيضاء من كارفور من 1 نوفمبر 2021 حتي 10 نوفمبر 2021
- تلفزيون جاك LED سمارت 39 بوصة بسعر 2649 جنية مصري بدلاً من 3399 جنية مصري خصم 22%.
- تلفزيون سامسونج سمارت LED 50 بوصة بسعر 7899 جنية مصري بدلاً من 8799 جنية مصري خصم 10%.
- خلاط يدوي تورنيدو بسعر 1199 جنية مصري بدلاً مصري 1399 جنية مصري خصم 14%.
- غسالة سامسونج 8 كيلو ضمان 5 سنين، lnverter، Washing Machine، بسعر 7777 جنية مصري بدلاً من 8999 جنية مصري.
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- لاب توب لينوفو HDD 1 TB، RAM 4GB، CPU Athlon بسعر 4699 جنية مصري بدلاً 4999 جنية مصري.
- شاشة كمبيوتر ASUS، Monitor، بوصة 27، بسعر 3699 جنية مصري بدلاً من 3899 جنية مصري.
- طابعة EPSON _ Priner Color _ L1110 بسعر 2399 جنية مصري بدلاً من 2899 جنية مصري.
- تابلت T6، I K U، FREE Headphone + case، Rear Camera 5 MP، Front Camera 2MP، RAM 2 GB، 3 G، Internal Memory 32 GB، Best Price بسعر 1999 جنية مصري.
- لاب توب acer ويندوز 10، راما 8 جيجا بايت، بسعر 11999 جنية مصري بدلاً من 12999 جنية مصري.
- لاب توب hp شاشة 15.6 بسعر 7499 جنية مصري بدلاً من 7999 جنية مصري.
- موبيل I Phone 1 بسعر 11999 جنية مصري بدلاً من 13999 جنية مصري خضم 14%.
- موبيل سامسونج A 525 بسعر 6999 جنية مصري بدلاُ من 7755 جنية مصري.
- موبيل أنفنكس Hot 105 شاشة 6.6 بسعر 2149 جنية مصري بدلاً من 2555 جنية مصري.
- موبيل نوكيا 3.4 شاشة 6.3 بسعر 1899 جنية مصري بدلاً من 2379 جنية مصري خصم 20%.
- موبيل نوكيا 1.4 شاشة 6.5 بسعر 1499جنية مصري بدلاً من 1499 جنية مصري بدلاً من 1799 جنية مصري خصم 16%.
- موبيل سامسونج M 12 شاشة 6.5 بسعر 2549 جنية مصري بدلاً من 2849 جنية مصري خصم 10%.