منزل

أفكار جديدة في تصميمات غرف نوم الأطفال 2022 وطريقة استغلال المساحات والزوايا

جيهان محمد

تجذب تصميمات غرف نوم الأطفال الكثير من الأسر الذين يحتاجون إلى الاستفادة الكاملة من مساحة غرفة النوم لكي تسع الأثاث المطلوب وضعه فيها، ومن أبرز التصميمات الجديدة التي لاقت ترحيباً واسعاً بين المقبلين على تأسيس غرفة أطفال هو إمكانية استخدام السرير ذو الطابقين، فهو يوفر مساحة مميزة في الغرفة لكي يتم وضع الأثاث المتبقي من الدولاب أو المكاتب الخاصة بالأطفال، وابتكر خبراء الديكور الكثير من تصميمات غرف نوم الأطفال المميزة سواء في الألوان أو الديكورات التي تم إضافتها إلى غرف نوم الأطفال لتصبح أكثر جاذبية لهم.

تصميمات غرف نوم أطفال
تصميمات غرف نوم أطفال
غرف نوم أطفال

تصميمات غرف نوم أطفال حديثة

أفكار مختلفة لديكور غرف نوم مودرن بسيطة وجميلة 2021

بالصور ديكورات غرف نوم حديثة ومودرن لعروس 2021

إن غرف النوم في المساكن الحديثة الآن تعتبر صغيرة المساحة بالمقارنة بالأعوام الماضية نتيجة التكدس السكاني في المدن واتجه المصممين إلى الاستفادة الكاملة من المساحة، ووضع الأسرة في أماكن مناسبة مع إمكانية استغلال باقي المساحة، ولعل أفضل تصميمات تم الإطلاع عليها وحازت على قبول الكثيرين هو استغلال المساحات الخلفية للسرير واستخدامها كمكتبات أو دولاب للوضع الملابس أو الكتب أو لتخزين الملابس.

تصميمات غرف نوم أطفال

تصميمات غرف نوم أطفال

ومن التصميمات الجديدة أيضاً إمكانية إضافة ثلاثة أسرة فوق بعض واستغلال المساحة كاملة مع تنسيق الألوان وكان من أبرزها اللون الرمادي الفاتح مع اللون الأبيض كما هو موضح في الصورة التالية مع ملاحظة مكان وضع الوسائد في التصميم، كما يمكن اختيار التصميم والتعديل في الألوان.

تصميمات غرف نوم أطفال
تصميمات غرف نوم أطفال

تصميمات غرف نوم أطفال

تصميمات غرف نوم أطفال

تصميمات غرف نوم أطفال

الأفكار الإبداعية واستغلال المساحات والزوايا هي السمة الجديدة التي ابتكرها المصممين ففي بعض التصميمات تم الاستفادة الكاملة من الزوايا وتصميم دولاب الملابس بزاوية، بالإضافة استغلال أسفل السرير وجذبه إلى الأمام ليخرج سرير أخر للنوم يستخدم كغرفة نوم للأخوين أو في حال استقبال ضيف.

جيهان محمد

ليسانس أداب من هواة القراءة وكتابة المقالات الإخبارية


اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني، وهو غير مطلوب للتعليق لكن يوفر لك وسيلة للتنبيه في حال قيام شخص بالرد على تعليقك.