أفكار جديدة في تصميمات غرف نوم الأطفال 2022 وطريقة استغلال المساحات والزوايا

تجذب تصميمات غرف نوم الأطفال الكثير من الأسر الذين يحتاجون إلى الاستفادة الكاملة من مساحة غرفة النوم لكي تسع الأثاث المطلوب وضعه فيها، ومن أبرز التصميمات الجديدة التي لاقت ترحيباً واسعاً بين المقبلين على تأسيس غرفة أطفال هو إمكانية استخدام السرير ذو الطابقين، فهو يوفر مساحة مميزة في الغرفة لكي يتم وضع الأثاث المتبقي من الدولاب أو المكاتب الخاصة بالأطفال، وابتكر خبراء الديكور الكثير من تصميمات غرف نوم الأطفال المميزة سواء في الألوان أو الديكورات التي تم إضافتها إلى غرف نوم الأطفال لتصبح أكثر جاذبية لهم.

تصميمات غرف نوم أطفال حديثة

إن غرف النوم في المساكن الحديثة الآن تعتبر صغيرة المساحة بالمقارنة بالأعوام الماضية نتيجة التكدس السكاني في المدن واتجه المصممين إلى الاستفادة الكاملة من المساحة، ووضع الأسرة في أماكن مناسبة مع إمكانية استغلال باقي المساحة، ولعل أفضل تصميمات تم الإطلاع عليها وحازت على قبول الكثيرين هو استغلال المساحات الخلفية للسرير واستخدامها كمكتبات أو دولاب للوضع الملابس أو الكتب أو لتخزين الملابس.

ومن التصميمات الجديدة أيضاً إمكانية إضافة ثلاثة أسرة فوق بعض واستغلال المساحة كاملة مع تنسيق الألوان وكان من أبرزها اللون الرمادي الفاتح مع اللون الأبيض كما هو موضح في الصورة التالية مع ملاحظة مكان وضع الوسائد في التصميم، كما يمكن اختيار التصميم والتعديل في الألوان.

الأفكار الإبداعية واستغلال المساحات والزوايا هي السمة الجديدة التي ابتكرها المصممين ففي بعض التصميمات تم الاستفادة الكاملة من الزوايا وتصميم دولاب الملابس بزاوية، بالإضافة استغلال أسفل السرير وجذبه إلى الأمام ليخرج سرير أخر للنوم يستخدم كغرفة نوم للأخوين أو في حال استقبال ضيف.