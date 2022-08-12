أفضل هواتف الفئة الاقتصادية 2022 التي يمكن شراؤها

هواتف الفئة الاقتصادية 2022، تم تحديث الهواتف بنظام الأندرويد بصورة كبيرة في الأعوام القليلة التي مضت، حيث أصبح صعبا للغاية على أي فرد إختيار أفضل جهاز لشراءه من بين الاختيارات الكثيرة، وخصوصا إذا كنت تبحث عن هاتف بسعر جيد، ويأتي مع مواصفات متوسطة، كما يتيح أداء جيد للهاتف، وسوف نعرض لكم هواتف الفئة الاقتصادية 2022 في هذا المقال.

أفضل هواتف الفئة الاقتصادية 2022

نعرض لكم من خلال تلك الفقرة أحدث هواتف الفئة الاقتصادية التي تم العرض عنها في عام 2022 ومن ضمنها الهواتف المحمولة الاقتصادية التالية:

هاتف Xiaomi Poco X3 NFC

● هذا الهاتف من اطور هواتف شركة شاومي التي اصدرته في الربع الأخير من سنة 2020 حيث يصدر مع مواصفات عالية وسعر متوسطة، لأنه يعد من أرخص الهواتف بقيمة عالية من الفئة الاقتصادية، وسعره يبدأ من 248 دولار امريكي، أي ما يعادل ٤٧٠٠.

هاتف Realmi 7i

● هذا الهاتف خاص لسلسلة هواتف Realmi 7 Series الذي اصدر أول مرة في أكتوبر 2020، ويمتاز هذا الهاتف بتصميم جذاب وعصري، ومواصفات متطورة، إضافة إلى الكثير من التطويرات التي يتميز بها الجيل الماضي، واصبح واحد من اهم الهواتف التي تم شرائها في 2022 .

● و سعر الهاتف وصل إلى 255 دولار أمريكي ما يساوي 4700 جنيه مصري.

هاتف Oppo A73

● صدر هذا الهاتف في سنة 2020 من شركة Oppo كما صدرت العديد من هواتف الفئة الاقتصادية، حيث أن يعد هذا الهاتف به مواصفات جيدة، وبسعر متوسط لا يزيد عن ال240 دولار، لذا تم الإقبال عليه في عام 2022.

هاتف Infinix Note 8

● أعلنت شركة Infinix اطلاق هذا الهاتف في شهر نوفمبر سنة 2021 حيث أصدر بشاشة عملاقة، ومواصفات عملية، حيث يتضمن أربع كاميرات خلفية، و كاميرتين اماميتين إضافة إلى بطارية بسعة تصل إلى 5200 ملي أمبير، و سعر الهاتف وصل إلى أقل من 200 دولار امريكي.

هاتف Samsung Galaxy A12

● اصدرت شركة سامسونج دد هاتف Samsung Galaxy A 12 حيث أن هذا الهاتف صدر بمعالج Helio p35 و٤ كاميرات خلفية، و ذاكرة تخزين تصل سعتها إلى 128 جيجا بايت مع مواصفات اخرى جيدة.

● و سعر الهاتف هو 194 دولار امريكي ما يساوي 3550 جنيه مصري.