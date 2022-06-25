أفضل طريقة لتحضير الكنافة النابلسية

الكنافة النابلسية من أشهر الحلويات التي تشتهر بها بلاد الشام، حيث تُشتهر بصناعتها مدينة نابلس الفلسطينية، وهي حلوى لذيذة وسهلة يُقبل على تناولها الكبار والأطفال، كما أنها حلوى مشهورة جدًا في فلسطين، كثير من الأشخاص يقومون بإفتتاح محلات الكنافة النابلسية حول العالم، وخاصة في الدول العربية لإكتسابها شعبية كبيرة، فهي من أشهى الحلويات.

مقادير عمل الكنافة النابلسية

نصف كوب زبدة مذابة .

كوب ونصف من السكر.

300 جرام من الكنافة .

صينية مقاس 24 .

ربع كيلو جبنة العكاوي أو المورتزيلا.

ملعقة صغيرة من الفانيليا .

كوبان ماء للشربات .

فستق مطحون للزينة .

ملعقة صغيرة من عصير الليمون.

طريقة عمل الكنافة النابلسية

1- نحضر الكبة ونقوم بطحن الكنافة، ثم نضيف إليها الزبدة ونقوم بفركها جيدًا .

2- ندهن الصينية بالزيت أو بالزبدة جيدًا، ثم نضع الكنافة فيها، ونقوم بكبسها جيدًا .

3-يتم وضع جبنة العكاوي أو المورتزيلا، بعد أن قمنا بنقعها ليلة كاملة حتى نتخلص من الملح الزائد .

4- ثم نُدخل الصينية الفرن لمدة 20 دقيقة حتى تحمر من أعلاها والأطراف.

5- تـُقلب الكنافة في طبق التقديم، وتُسقى بالشربات الدافئ عند خروجها من الفرن على الفور .

6- تُزين بالفستق وتُقدم ساخنة .

طريقة عمل الشربات:

نحضر إناء ونضعه على النار، ونضع فيه السكر والماء، ونتركهم حتى الغليان، ثم نقوم بإضافة ملعقة صغيرة من الفانيليا، ثم نضيف ملعقة صغيرة من عصير الليمون، ونتركهم لمدة خمس دقائق حتى الغليان.