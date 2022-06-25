أفضل طريقة لتحضير السويسرول
بالتأكيد يعتبر السويسرول من أكثر الأكلات التي تمتلك حب كبير على مستوى العالم بأكمله، وهذا لأن السويسرول يتميز عن بقية الحلويات بطعم خاص ومميز جدًا، وأيضًا يتميز بسهولة تحضير السويسرول وبساطة المكونات التي تستخدم في إعداده لذلك تحب الكثير من السيدات صنع السويسرول في المنزل لأولادهم لأنهم يفضلون تناوله.
ما هو السويسرول
يعد السويسرول طبقًا من الحلويات المشهورة في أمريكا، وهذا لأن بداية تحضير السويسرول كانت في المطبخ الأمريكي، يلف السويسرول ويقطع ويقدم في الأطباق على شكل كيكة، ويتميز السويسرول بعدة مميزات مثل أنه يتميز بشكل رائع ومميز وطعم لذيذ جدًا، لذلك تميز طبق السويسرول بشهرة كبيرة منذ بداية صنعه وأصبح الكثير يحبونه ويفضلون تناوله.
مكونات السويسرول
- كوب واحد من الدقيق.
- نصف ملعقة صغيرة من بيكربونات الصودا.
- ثمن ملعقة صغيرة من ملح الطعام.
- ملعقة صغيرة من الخل.
- نصف كوب من الحليب.
- ملعقة صغيرة من الفانيليا السائلة أو الجافة.
- نصف كوب من زبدة لينة.
- ثلاث أرباع كوب سكر ولكن يجب أن يكون ناعم.
- بيضة واحدة.
طريقة تحضير السويسرول
- نقوم بتسخين الفرن على درجة حرارة تساوي 190 درجة مئوية.
- نقوم بتبطين طبق السويسرول بورق الألمنيوم.
- ثم نقوم بنخل الدقيق مع ثمن ملعقة الملح في وعاء.
- ثم نقوم بخفق الزبدة مع السكر جبدًا حتى يصبح الخليط كريمي.
- ثم نضيف بيكربونات الصودا والخل معًا ثم نقلب الخليط جيدًا، ثم نضيف البيضة والفانليا.
- نقلب الخليط جبدًا ثم نضيف الدقيق.
- نقوم بصب الكيك داخل الصينية المخصصة للسويسرول ولكن يجب أن تكون مستطيلة منخفضة الحواف و نساوي سطح الكيك بشكل جيد.
- نتركه في الفرن لمدة 12 دقيقة.