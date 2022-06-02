“أفضل المعلومات التي تخص صلاة العيدين”

صلاة العيد من أجمل الصلوات في الإسلام فإنك تشعر فيها بارتياح وتقرب إلى الله تعالى في أول أيام العيد.

فقد شرع الإسلام صلاة العيدين الصلاة الأولى في 1 شوال هجرياً من كل عام والثانية في 10 ذو الحجة هجرياً من كل عام، في السنة الأولى من الهجرة وهي: فرض كفاية عند الحنابلة، والإمامية، وسنة مؤكدة عند المالكية، والشافعية؛وواجبة عند الحنفية.وتكون الصلاة في صباح أول أيام عيدي الأضحى والفطر، وثبت في الحديث: أن النبي محمد ﷺ واظب عليها، وأمر الرجال والنساء أن يخرجوا لها، وصلاة العيد ركعتان، يشرع فيها التكبير، وبعدها خطبه واحده .

كيفيتها

صلاة العيد ركعتان خلف الإمام الذي يرفع يديه فيكبِّر تكبيرة الإحرام جهرًا ويكبر المصلون خلفه، ثم يسكت قليلا فيكبِّر سبع تكبيرات يقرأ بعدها الفاتحة والسورة، ثم يصلي بالناس الركعة الأولى دون تسليم، ثم يقوم للركعة الثانية، فيكبِّر خمس تكبيرات ويكبِّر المصلون خلفه كما فَعلوا في الركعة الأولى، ثم يُصلُّون الركعة الثانية ويختمونها بالتشهد والتسليم.

وقت صلاة العيد:

وقت صلاة العيد يبدأ وقت صلاة عيد الأضحى عند ارتفاع الشمس في السماء على قدر رُمح، أمّا وقت صلاة الفطر فيبدأ عند ارتفاع الشمس بمقدار رمحين.

مستحبات صلاة العيدين

1- أن يتجمل الرجل بلبس أحسن ثيابه، أما النساء فيخرجن إِلى الصلاة غير متجملات ولا متطيبات.

2- أن يبكر المأموم في الحضور، ويتقدم إِلى الصفوف الأولى.

3- أن يذهب من طريق ويرجع من طريق آخر، ماشيًا على قدميه -إِن تيسر-؛ فعَنْ جَابِر رضى الله عنه قَالَ: «كَانَ النَّبِي إِذَا كَانَ يَوْمُ عِيدٍ خَالَفَ الطَّرِيقَ» (رواه البخاري).

4- أن يأكل قبل الخروج لصلاة عيد الفطر تمرات عددهن وتر (ثلاث أو خمس تمرات)، وألا يأكل في الأضحى حتى يرجع.

5- يستحب التأخير في صلاة عيد الفطر؛ من أجل أن يتمكن المسلم من دفع زكاة الفطر ووصولها إلى مستحقها، أما صلاة عيد الأضحى فيستحب فيها التبكير.

سنن متعلقة بصلاة العيد:

إنّ لصلاة العيد العديد من السنن والآداب، ومنها ما يأتي:

1-الصلاة في مكان واسع خارج المدينة أو البلدة، وذلك من باب إظهار شعيرة الصلاة واجتماع المسلمين.

2- تقديم صلاة عيد الأضحى، وتأخير صلاة عيد الفطر.

3-الأكل قبل الخروج إلى الصلاة في عيد الفطر، ويسنّ أكل تمرات، أما في عيد الأضحى فيسنّ تأخير الأكل لما بعد الصلاة. 4-الإبكار في الذهاب لصلاة العيد بتكبيرات العيد، وذلك ليكون قريباً من الإمام، وليأخذ أجر انتظار الصلاة، والذهاب إليها يكون مشياً على الأقدام.

5-الاغتسال والتطيّب والتجملّ ولبس أفضل الثياب.

6-الوعظ والتذكير في خطبة العيد، وحثّ الناس على فضائل الأعمال وأمور الدين، وترغيبهم في أجر الأضحية وتبيين أحكامها، ووعظ النساء وتذكيرهنّ.



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يوسف حبابة