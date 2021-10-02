أفضل أنواع القطط التي يمكن أن يتم تربيتها في المنزل بالصور

١- الشيرازي:

يشتهر القط الشيرازي بالفرو الغزير والشعر الناعم الطويل متعدد الألوان وتوجد قطط بلون موحد الرمادي او المشمشي أو الأبيض، ومن الضروري الاهتمام بنظافة القطط الشيرازية لأن فروها الغزير يتطلب نظافة مستمرة لأنه معرض للإصابة بالحشرات مثل البراغيث.

٢-الهيمالايا:

يشتهر قط الهيمالايا بتعدد ألوانه، وتوجد بينه وبين القط الشيرازي العديد من أوجه التشابه.

٣- الراغ دول:

يعتبر القط الراغ دول من الأنواع التي تتميز بألوان العيون الجذابة، والتي تشبه في سلوكها سلوك الكلاب.

السيامي:

هو أكثر أنواع القطط شيوعاً، ويوجد شكلان يميزان القطط السيامي النوع الأول كبير الرأس ونحيل الجسد، والنوع الثاني قط صغير الرأس وكبير الجسد.

٤- سفنكس:

يتميز هذا النوع من القطط بأنه قط جلدي بمعني أنه لا يمتلك الفراء، ويعتبر النوع الوحيد الذي لا يملك الفراء.

البيرمان:

يشبه كثيراً القط الراغ دول، وتتميز بفراء متوسط الطول والعيون الزرقاء.

٥- القط الحبشي:

يتميز القط الحبشي بالفراء مائل للحُمرة، وموطنه الأصلي أثيوبيا.

٦- البنغال:

يتميز قط البنغال بمظهر مختلف عن باقي القطط لأنها تشبه قطط الغابة وكأنها شرسة ولكنها أليفة ويمكن تربيتها في المنزل.

٧- الديفون ريكس :

تتسم هذه السلالة من القطط بالأذن الضخمة، والجسم الصغير، والشعر القصير الناعم.

٨- المين كون:

يتميز قط المين كون بأصابع أكثر من القطط الأخرى، وهذه الميزة تساعده في الصيد، مما تجعله أفضل أنواع القطط في الصيد.