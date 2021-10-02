أفضل أنواع القطط التي يمكن أن يتم تربيتها في المنزل بالصور

بواسطة سلمى محسن

١- الشيرازي:

أفضل أنواع القطط التي يمكن أن يتم تربيتها في المنزل بالصور 8 2/10/2021 - 6:52 ص

يشتهر القط الشيرازي بالفرو الغزير والشعر الناعم الطويل متعدد الألوان وتوجد قطط بلون موحد الرمادي او المشمشي أو الأبيض، ومن الضروري الاهتمام بنظافة القطط الشيرازية لأن فروها الغزير يتطلب نظافة مستمرة لأنه معرض للإصابة بالحشرات مثل البراغيث.

أفضل أنواع القطط التي يمكن أن يتم تربيتها في المنزل بالصور 1 2/10/2021 - 6:52 ص

٢-الهيمالايا:                    

يشتهر قط الهيمالايا بتعدد ألوانه، وتوجد بينه وبين القط الشيرازي العديد من أوجه التشابه.

٣- الراغ دول:

يعتبر القط الراغ دول من الأنواع التي تتميز بألوان العيون الجذابة، والتي تشبه في سلوكها سلوك الكلاب.

أفضل أنواع القطط التي يمكن أن يتم تربيتها في المنزل بالصور 2 2/10/2021 - 6:52 ص

 السيامي:

هو أكثر أنواع القطط شيوعاً، ويوجد شكلان يميزان القطط السيامي النوع الأول كبير الرأس ونحيل الجسد، والنوع الثاني قط صغير الرأس وكبير الجسد.

أفضل أنواع القطط التي يمكن أن يتم تربيتها في المنزل بالصور 3 2/10/2021 - 6:52 ص

 ٤- سفنكس:                    

يتميز هذا النوع من القطط بأنه قط جلدي بمعني أنه لا يمتلك الفراء، ويعتبر النوع الوحيد الذي لا يملك الفراء.

أفضل أنواع القطط التي يمكن أن يتم تربيتها في المنزل بالصور 4 2/10/2021 - 6:52 ص

البيرمان:

يشبه كثيراً القط الراغ دول، وتتميز بفراء متوسط الطول والعيون الزرقاء.

أفضل أنواع القطط التي يمكن أن يتم تربيتها في المنزل بالصور 5 2/10/2021 - 6:52 ص

 ٥- القط الحبشي:

يتميز القط الحبشي بالفراء مائل للحُمرة، وموطنه الأصلي أثيوبيا.

أفضل أنواع القطط التي يمكن أن يتم تربيتها في المنزل بالصور 6 2/10/2021 - 6:52 ص

٦- البنغال:

يتميز قط البنغال بمظهر مختلف عن باقي القطط لأنها تشبه قطط الغابة وكأنها شرسة ولكنها أليفة ويمكن تربيتها في المنزل.

٧-  الديفون ريكس :

تتسم هذه السلالة من القطط بالأذن الضخمة، والجسم الصغير، والشعر القصير الناعم.

 ٨- المين كون:            

يتميز قط المين كون بأصابع أكثر من القطط الأخرى، وهذه الميزة تساعده في الصيد، مما تجعله أفضل أنواع القطط في الصيد.

 

أفضل أنواع القطط التي يمكن أن يتم تربيتها في المنزل بالصور 7 2/10/2021 - 6:52 ص



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سلمى محسن

سلمى محسن
(كاتبة وباحثة )
حاصلة على ماجستير ( تنظيم المجتمع ) كلية الخدمة الاجتماعية
دارسة فى مرحلة الدكتوراه تنظيم المجتمع
قارءة فى علم الإجتماع - علم النفس - التنمية البشرية - الصحة العامة - المشكلات المجتمعية - منظمات المجتمع المدنى - إدارة المؤسسات
التطلع لكل ماهو جديد فى المجال التكنولوجى.
لاأرغب فى الإمتثال بأحد و أملك وجهة نظرى المستقلة
أعشق الكتابة - التنمية البشرية - الشعر - الرسم - الحيوانات الاليفة - الانترنت التسوق - التطلع لكل ما هو جديد

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