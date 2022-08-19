أشهر ثلاثة مواقع عربية للتسوق عبر الإنترنت

انتشرت في الآونة الأخيرة مواقع التسوق عبر الإنترنت بشكل هائل، حيث أن هناك العديد من المنصات الإلكترونية تقدم الكثير من خدمات الشراء أون لاين بسهولة فقد شهد هذا المجال تطورًا في السنوات الأخيرة نتيجة توسع الثقافة لدى الشراء عبر الإنترنت في كافة المجتمعات العربية، لذلك سوف نتعرف معًا على أهم وأفضل ثلاثة مواقع عربية للتسوق عبر الإنترنت من خلال مقالنا هذا تابعوا معنا كافة المعلومات.

أفضل ثلاثة مواقع للتسوق عبر الإنترنت

نوضح لكم من خلال هذه الفقرة أهم وأفضل ثلاثة مواقع للتسوق عبر الإنترنت وهذه المواقع هي الأشهر على الإطلاق في ساحة الأونلاين، بالرغم من وجود مواقع جيدة أخرى، لكن هذه القائمة تقتصر على ثلاثة مواقع إلكترونية للتسوق، وهما كالتالي:

موقع سوق.كوم Souq.com

● موقع سوق كوم هو الأكثر زيارة من قبل الصعيد العربي، حيث أن الموقع يزوره أكثر من 23 مليون مستخدم في الشهر لذلك أصبح منذ فترة قريبة أحد شركات أمازون بعد صفقة استحواذ، ويعتبر خيارك الأمثل في الشراء عبر الإنترنت.

● كما أنه يخدم العديد من الدول العربية، ومنها السعودية، ومصر، والكويت، والإمارات، كما تحتوي منصة سوق كوم على أكثر من 400,000 سلعة متنوعة بكافة الأقسام سواء قسم الملابس، وقسم الإلكترونيات، وقسم الصحة، وغيرها.

أمازون Amazon

بإمكانك من خلال متجر أمازون Amazon شراء الأجهزة المنزلية، والأجهزة الكهربائية والهواتف الذكية إضافة إلى ذلك منتجات الموضة التي تخص أزياء السيدات، والرجال، والأطفال كما أن الموقع يتميز بالاتي:

● ذات شهرة يضم قسم خاص بمنتجات الأم و أطفالها، ويضم العديد من منتجات من مختلف الفئات الموجودة بمصر.

● كما أنه يقوم بتوصيل المنتجات إلى كافة محافظات جمهورية مصر العربية، ويوفر العديد من طرق الدفع، والذي تتناسب مع العميل، ومنها:

○ بطاقات الائتمان.

○ الفيزا كارد.

○ وماستر كارد.

● كما أنه يتميز بالشحن المجاني، وذلك للمنتجات التي تصل قيمتها إلى 350 جنيهًا مصريًا وأكثر.

● يتيح إمكانية تتبع الطلبات لكي تصل إلى منزل العميل.

موقع جوميا Jumia

موقع جوميا هو موقع إلكتروني يتيح لعملائه إمكانية التسوق عبر الإنترنت، فقد تم تطويره وإطلاقه لأول مرة بدولة أفريقيا في عام 2012 بما في ذلك جمهورية مصر العربية، ونيجيريا، والمغرب، ويضم هذا الموقع العديد من المنتجات المتنوعة، ومنها:

● مجموعة هائلة من الإلكترونيات، والهواتف الذكية ذات العلامات التجارية العالمية، مثل:

○ سامسونج.

○ آبل.

○ أوبو.

○ شاومي.

● كما أنه يضم مستلزمات الطعام، وكذلك مستلزمات المنزل، وأدوات النظافة.

● يضم أيضًا كافة موديلات الملابس للسيدات، والرجال، وأحذية ومنتجات التجميل والإكسسوارات.

● أيضًا جميع قطع غيار السيارات وكذلك إكسسوارات للسيارات، والعديد من المنتجات الأخرى.