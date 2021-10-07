أسهل طريقة لشحن شدات ببجي موبايل Pubg mobile 2021 للأندرويد والآيفون مجاناً

كثير من المستخدمين للتليفونات الاندرويد والايفون يبحثون عن اسهل طريقة يتمكنوا من شحن شدات ببجي موبايل لكي يحصلوا الميزات التي تجعلهم متقدمين في هذه اللعبة، والتي تعتبر اللعبة الاكثر شعبيه في العالم، ويقوم باستخدامها اكثر من 400 مليون لاعب قد قاموا بتنزيلها على متجر جوجل بلاي في الاندرويد وابل ستور في الايفون، وتمكنهم شداد ببجي من الحصول على الادوات اللازمه لتساعدهم في الفوز مثل الاسلحه والذخيره والمركبات وكذلك الملابس، كما ان شداد ببجي تلعب دورا هاما في الموسم الخاص للعبه رويال، حيث هناك الكثير من المهمات داخل لعبه ببجي تكون يوميه وايضا اسبوعيه ولا يتم اجتيازها الا بمساعده شداد ببجي للحصول على الادوات اللازمه لذلك.

طريقة شحن شدات ببجي للأندرويد والآيفون مجاناً

يرغب كثير من اللاعبين في شحن شداد ببجي من خلال استخدام الاموال من خلال الفيزا أو حساب الباي بال، وهذا سوف سيتكلف اموال كثيرة، ولكن هناك بعض الطرق سداد ببجي مجانا من خلال عمل حساب على موقع “idle-empire”، وهو الموقع الذي يقدم بعض استطلاعات الراي المدفوعة، ويمكن عن طريقهذا الموقع الحصول على شدات ببجي مجانا من خلال مشاهده الفيديوهات التي يتم تقديمها في الموقع واتمام العروض والحصول على نقاط تمكنك من شراء شدات ببجي كما ان الموقع يقدم هدايا من جوجل بلاي للحصول على شدات ببجي.

خطوات تنزيل لعبة ببجي

يمكن للاعب ان يقوم بتنزيل لعبه ببجي على موبايل اندرويد او ايفون من خلال الخطوات التالية: