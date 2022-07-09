أسهل طريقة لتسوية وطهي اللحم البقري في الفرن

مع عيد الأضحى المبارك ورغبة الكثير من المسلمون في اتباع سنة النبي صل الله عليه وسلم أنه المأخوذه عن أبي البشر ابراهيم في ذبح الأضاحي في العيد وتوزيع لحمها والاحتفاظ بالبعض، وعمل الأكلات والأطعمة التي اعتاد عليها في العيد من لحوم تلك الأضاحي كالفتة إلى غير ذلك من تسوية اللحوم على الفحم وأخرى في الفرن وتقديمها لأفراد الأسرة على مائدة واحدة تجتمع العائلة في جو تسوده البهجة والسعادة ، وتبحث ربات المنزل عن طرق وخطوات تحضير تلك الأكلات بشكل يشابه المطاعم والفنادق ذات طعم شهي.

طريقة تحضير اللحم البقري

لطهي اللحم البقري عدة طرق وأشكال يمكن تحضيرها به، ويمكن تحضير وتقدمه في شكل ستيك أو مشوي أو طواجن بالإضافة إلى الشاورما، ونقدم لكم عدة طرق لتقديم اللحم البقري وإليكم المكونات لكافة الأغراض:

عدد 3 ملاعق من الدقيق.

عدد 2 ملعقة بهار ستيك صغيرة.

عدد 2 ملعقة من مسحوق الثوم صغيرة.

ملعقة واحدة من مسحوق البصل صغيرة.

ملعقة من ملح الكاشير.

نصف ملعقة فلفل أسود مطحونة صغيرة.

شرائح من اللحم البقري مع تقطعها على شكل مكعبات.

عدد 2 ملعقة زيت زيتون كبيرة.

بصلة واحدة مفرومة.

2 فص من الثوم مفرومة.

كوب من الشوربة مع إضافة ملعقة من الخل.

ملعقة كبيرة من ريتش صوص.

مكعب مرقة لحم بقري.

ورقة من الزعتر.

طريقة تسوية اللحم البقري على النار

قومي بمزج توابل الستيك مع الدقيق وتوابل البصل والثوم والفلفل والكاشير، وضعيهم في كيس حراري.

ضعي شرائح اللحم في تلك الخطة وقلبيها حتى تغطى.

استعملى حلة ضغط أو حلة عادية مع وضع الزيت وإضافة نصف كمية اللحمة وقومي بتحميرها على كل جانب، لمدة 5 دقائق مع عدم تسويتها بالكامل.

بعد ذلك ضعيها في طبق وكرري تلك الخطوات مع باقي كمية اللحم.

ضعي الزبد على البصل في الحلة أو القدرة وقلبيها جيدًا مع إزالة الأجزاء الناتجة عن اللحوم.

ضعي الثوم وقلبي لمدة 20 ثانية والشوربة والخل وضيفي ومكعب مرقة اللحم وورق الزعتر وامزجيها حتى تذوب المرقة.

اغلقي الإناء بعد وضع قطع اللحم البقري.

اتركيها لمدة 25 دقيقة في حلة الضغط العالي.

أما في الحلة البداية فانتظري حتى تنضج تمامًا وانزليها من على النار.

انزليها وقدميها لأسرتك بجانب الأرز والسلطة.

ويمكن طهي اللحم البقري في الفرن بعد سلقها وتمام النضج ضعيها مع صينية بطاطس في الفرن لمدة نصف ساعة وسوف حصلين على طعم لا يقاوم.