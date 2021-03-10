أسعار زينة رمضان 2021

بواسطة عزت محمد

مع اقتراب شهر رمضان المبارك، يستعد الجميع بتجهيز الاستعدادات الرمضانية المختلفة، والتي تختلف باختلاف الطقوس لدى الأسر والأفراد المختلفة، وهناك الكثير من التجهيزات أولها زينة رمضان وثانيها تجهيزات الطعام للإفطار والسحور، إلى جانب حلويات رمضان، قبل دخول الشهر الكريم نطلعكم فيما يلي بالمزيد من أسعار زينة رمضان 2021.

أسعار زينة رمضان 2021 في مصر

أسعار زينة رمضان 2021

زينة رمضان هي واحدة من أكثر ما يميّز رمضان عن الشهور الأخرى، ولبهجة زينة رمضان شعور مختلف، ينتظره جميع المسلمين من العام للعام الآخر، ولهذا نوضح لكم فيما يلي أسعار زينة رمضان 2021، وهي:

  • سعر الستارة الخيامية يتراوح سعرها بين 40 و70 جنيه مصري.
  • كما أن كيس خدادية أنتريه يتراوح سعرها بين 20 و40 جنيه مصري.
  • في حين أن الزينة الخيامي 5 متر  يتراوح سعرها بين 15 و25 جنيه مصري.
  • سعر مفارش السفرة البلاستيك يتراوح سعرها للعلبة الواحدة 25 مفرش بين 25 جنيه و35 جنيه.
  • كما أن سعر تابلوهات رمضان بالأشكال الرمضانية المختلفة تتراوح بين 20 و30 جنيه مصري للتابلوه الخمس قطع.
  • أما عن سعر الزينة الكرتون الخاصة بتزيين الأبواب ويتراوح سعرها بين 15 و20 جنيه مصري.

سعر الزينة الرمضانية

أسعار زينة رمضان 2021 1 10/3/2021 - 4:17 ص

  • بالنسبة لفرع النور المصنوع من النحاس على شكل الفانوس يتراوح سعره بين 65 و85 جنيه مصري.
  • سعر الستارة أشكال الهلال والنجوم 12 فرع يتراوح سعرها من 220 و250 جنيه مصري.
  • سعر الحبل الفوانيس الملون بألوان مضيئة يتراوح سعره من 40 و50 جنيه مصري.
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عزت محمد

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