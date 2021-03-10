مع اقتراب شهر رمضان المبارك، يستعد الجميع بتجهيز الاستعدادات الرمضانية المختلفة، والتي تختلف باختلاف الطقوس لدى الأسر والأفراد المختلفة، وهناك الكثير من التجهيزات أولها زينة رمضان وثانيها تجهيزات الطعام للإفطار والسحور، إلى جانب حلويات رمضان، قبل دخول الشهر الكريم نطلعكم فيما يلي بالمزيد من أسعار زينة رمضان 2021.

أسعار زينة رمضان 2021

زينة رمضان هي واحدة من أكثر ما يميّز رمضان عن الشهور الأخرى، ولبهجة زينة رمضان شعور مختلف، ينتظره جميع المسلمين من العام للعام الآخر، ولهذا نوضح لكم فيما يلي أسعار زينة رمضان 2021، وهي:

سعر الستارة الخيامية يتراوح سعرها بين 40 و70 جنيه مصري.

كما أن كيس خدادية أنتريه يتراوح سعرها بين 20 و40 جنيه مصري.

في حين أن الزينة الخيامي 5 متر يتراوح سعرها بين 15 و25 جنيه مصري.

سعر مفارش السفرة البلاستيك يتراوح سعرها للعلبة الواحدة 25 مفرش بين 25 جنيه و35 جنيه.

كما أن سعر تابلوهات رمضان بالأشكال الرمضانية المختلفة تتراوح بين 20 و30 جنيه مصري للتابلوه الخمس قطع.

أما عن سعر الزينة الكرتون الخاصة بتزيين الأبواب ويتراوح سعرها بين 15 و20 جنيه مصري.

سعر الزينة الرمضانية