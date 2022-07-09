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اسعار بطاريات الارانب في مصر

وليد الفقي

نعرض لك اسعار بطاريات الارانب الهرمية والنصف هرمية والأفقية والرأسية في مصر، وأماكن شراء بطاريات ارانب جديدة ومستعملة.

أسعار بطاريات الأرانب

الارانب هي من الحيوانات الثدية الأليفة التي يمكن تربيتها في المنزل دون خوف، وتحتاج الارانب إلى عناية شديدة، بعكس ترتيبة أي حيوان آخر.

ولكي توفر لهم البيئة المناسبة لهم، يجب عليك وضع الأرانب في مكان مخصص لهم، وسمى ببطاريات ارانب. ومن خلال هذا الموضوع سوف أعرض لكم سعر بطارية الارانب في مصر بمختلف الأحجام والأنواع المتوفرة في السوق.

وأيضًا سيتم وضع روابط الحصول على بطاريات الارانب لشرائها من موقع olx الشهير.

أسعار بطاريات الأرانب في مصر

اسعار بطاريات ارانب الهرمية والنصف هرمية:

النوع عدد العيون السعر بالجنيه المصري
هرمي 16 1200
هرمي 20 1450
نصف هرمي 10 900
نصف هرمي 8 800
نصف هرمي 15 1350
نصف هرمي 11 1000
نصف هرمي 7 750

سعر بطارية ارانب أفقية:

النوع عدد العيون السعر بالجنيه المصري
بطارية أفقية 8 750
بطارية أفقية 10 850

اسعار بطاريات ارانب الرأسية والنصف رأسية:

النوع عدد العيون السعر بالجنيه المصري
رأسية 8 750
رأسية 6 650
نصف رأسية 3 350
نصف رأسية 4 450

ملحوظة: أسعار بطاريات أرانب المذكورة بالأعلى يمكن أن تتغير بعد كتابة هذا الموضوع.

شراء بطاريات ارانب في مصر:

المكان السعر رابط الشراء
شبرا الخيمة 800 من هنا
برج العرب، إسكندرية 1600 من هنا
شبين القناطر 100 من هنا
المرج 2500 من هنا
6 أكتوبر 1000 من هنا

وليد الفقي

وليد الفقي كاتب محتوى منذ 5 سنوات، عشقت الكتابة من صغري وتخصصت في مجالات الرياضة والتقنية، أدرس في كلية التجارة.


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