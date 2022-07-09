اسعار بطاريات الارانب في مصر
نعرض لك اسعار بطاريات الارانب الهرمية والنصف هرمية والأفقية والرأسية في مصر، وأماكن شراء بطاريات ارانب جديدة ومستعملة.
الارانب هي من الحيوانات الثدية الأليفة التي يمكن تربيتها في المنزل دون خوف، وتحتاج الارانب إلى عناية شديدة، بعكس ترتيبة أي حيوان آخر.
ولكي توفر لهم البيئة المناسبة لهم، يجب عليك وضع الأرانب في مكان مخصص لهم، وسمى ببطاريات ارانب. ومن خلال هذا الموضوع سوف أعرض لكم سعر بطارية الارانب في مصر بمختلف الأحجام والأنواع المتوفرة في السوق.
وأيضًا سيتم وضع روابط الحصول على بطاريات الارانب لشرائها من موقع olx الشهير.
اسعار بطاريات ارانب الهرمية والنصف هرمية:
|النوع
|عدد العيون
|السعر بالجنيه المصري
|هرمي
|16
|1200
|هرمي
|20
|1450
|نصف هرمي
|10
|900
|نصف هرمي
|8
|800
|نصف هرمي
|15
|1350
|نصف هرمي
|11
|1000
|نصف هرمي
|7
|750
سعر بطارية ارانب أفقية:
|النوع
|عدد العيون
|السعر بالجنيه المصري
|بطارية أفقية
|8
|750
|بطارية أفقية
|10
|850
اسعار بطاريات ارانب الرأسية والنصف رأسية:
|النوع
|عدد العيون
|السعر بالجنيه المصري
|رأسية
|8
|750
|رأسية
|6
|650
|نصف رأسية
|3
|350
|نصف رأسية
|4
|450
ملحوظة: أسعار بطاريات أرانب المذكورة بالأعلى يمكن أن تتغير بعد كتابة هذا الموضوع.
شراء بطاريات ارانب في مصر:
|المكان
|السعر
|رابط الشراء
|شبرا الخيمة
|800
|من هنا
|برج العرب، إسكندرية
|1600
|من هنا
|شبين القناطر
|100
|من هنا
|المرج
|2500
|من هنا
|6 أكتوبر
|1000
|من هنا