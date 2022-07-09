اسعار بطاريات الارانب في مصر

نعرض لك اسعار بطاريات الارانب الهرمية والنصف هرمية والأفقية والرأسية في مصر، وأماكن شراء بطاريات ارانب جديدة ومستعملة.

الارانب هي من الحيوانات الثدية الأليفة التي يمكن تربيتها في المنزل دون خوف، وتحتاج الارانب إلى عناية شديدة، بعكس ترتيبة أي حيوان آخر.

ولكي توفر لهم البيئة المناسبة لهم، يجب عليك وضع الأرانب في مكان مخصص لهم، وسمى ببطاريات ارانب. ومن خلال هذا الموضوع سوف أعرض لكم سعر بطارية الارانب في مصر بمختلف الأحجام والأنواع المتوفرة في السوق.

وأيضًا سيتم وضع روابط الحصول على بطاريات الارانب لشرائها من موقع olx الشهير.

اسعار بطاريات ارانب الهرمية والنصف هرمية:

النوع عدد العيون السعر بالجنيه المصري هرمي 16 1200 هرمي 20 1450 نصف هرمي 10 900 نصف هرمي 8 800 نصف هرمي 15 1350 نصف هرمي 11 1000 نصف هرمي 7 750

سعر بطارية ارانب أفقية:

النوع عدد العيون السعر بالجنيه المصري بطارية أفقية 8 750 بطارية أفقية 10 850

اسعار بطاريات ارانب الرأسية والنصف رأسية:

النوع عدد العيون السعر بالجنيه المصري رأسية 8 750 رأسية 6 650 نصف رأسية 3 350 نصف رأسية 4 450

ملحوظة: أسعار بطاريات أرانب المذكورة بالأعلى يمكن أن تتغير بعد كتابة هذا الموضوع.

شراء بطاريات ارانب في مصر: