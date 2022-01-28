أسعار الذهب في السعودية تشهد هبوط مفاجئ بنهاية تعاملات اليوم الجمعة 28 يناير 2022

بنهاية تعاملات اليوم الجمعة الموافق 28 يناير 2021، شهدت أسعار الذهب انخفاض ملحوظ على المستوى العالمي، إذ انخفض عالمياً ليبلغ 12 دولار في سعر أوقية الذهب الواحدة أما عن سعر التداول خلال تعاملات المساء فقد بلغت 1786 دولار بعد ما بلغت سعر أونصة الذهب 1797 دولار خلال تعاملات اليوم الصباحية، هذا ونسلط الضوء في السطور التالية عن أسعار الذهب اليوم في السعودية.

أسعار الذهب في السعودية بالريال والدولار الأمريكي

خوفاً من تزايد الإصابة بفيروس أوميكرون خلال الوقت الراهن، ما زال هناك تذبذب ملحوظ في أسعار الذهب على الصعيد العالمي بين الارتفاع تارة والانخفاض تارة أخرى، وفي ختام تعاملات اليوم بالسعودية هبطت أسعار الذهب لتأتي على النحو التالي:

بلغ سعر جرام الذهب من عيار 24 الأشهر بالمملكة العربية السعودية والخليج العربي بأكمله حوالي 215 ريال سعودي أي ما يعادل 57.39 دولار أمريكي.

سعر جرام الذهب من عيار 22 وصل حوالي 197.28 ريال سعودي ما يعادل 52.61 دولار.

وفي نفس السياق، كان سعر جرام الذهب من عيار 21 في السعودية حوالي 188.31 ريال أي يعادل 50.22 دولار.

جرام الذهب من عيار 18 وصل إلى 161.41 ريال أي ما يعادل 43.04 دولار.

وفي نفس السياق، كان خبراء الاقتصاد بالمملكة قد أكدوا على تراجع المعدن الأصفر وذلك على الصعيد العالمي، فقد وصل إلى أقل من 1800 دولار وذلك بعد ما تم رصده من جانب مجلس الفيدرالي إذ يقرر تشديد السياسة النقدية كما يعقد العزم على رفع أسعار الفائدة بحلول بداية شهر مارس القادم، أما عن العقود الآجلة، يتراجع سعرها بحلول بداية شهر أبريل بنحو 2% أي ما يساوي 37 دولار ومن ثم يصل إلى 1795 دولار للأوقية الواحدة.

أسعار الذهب الاقتصادي وأوقية الذهب في السعودية