أسعار أسماك بورسعيد اليوم الاثنين 21/06/2021

بواسطة حازم دياب

أسعار أسماك بورسعيد اليوم من داخل سوق الأسماك ومحلات بيع الأسماك الأسعار قد تتفاوت داخل محل أو أخر طبقا للأنواع و الأصناف المختلفة من الأسماك وقد يكون السعر شامل الشوي و التنظيف.

أسعار أسماك بورسعيد اليوم الاثنين 21/06/2021 15 21/6/2021 - 11:44 ص

أسعار أسماك بورسعيد اليوم

سردين بلدي تحفة ب٥٠ ج بالشوي

سيبيا بلدي ب١٠٠ ج

دراك بلدي السمكتين كيلو ب٦٠ ج بالتنظيف أو الشوي

بوري بردويل السمكة كيلو ب٧٠ ج بالشوي أو التنضيف

دنيس بلدي ب٨٠ ج بالشوي

شبار أبيض بلدي الكيلو ٤سمكات ب٣٠ ج بالتنظيف

جمبري كبير متقشر للرز نص كيلو لحم ب٩٠ ج

طوبار سمين الكيلو ب٥٠ ج

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أنواع أسماك مختلفة وأسعار أخرى من أحد المحلات

دنيس بردويل دولي بسعر 80

بربوني بلدي بخط أصفر بسعر 100

دنيس بلدي ممتاز حوالي 4 في الكيلو بسعر 125

 جمبري بلدي ابيض ممتاز بسعر 100

 لـوت بلدي الواحده حوالي 2 كيلو او ½.2 بسعر 85

عرض الجمبري الخاص الكفته جمبري ابيض بلدي صافي ، الطبق نصف كيلو صافي جاهز 70 فقط

بوري و طوبار و قطع بسعر 75/60/50

شبار ابيض سمين تحفة بسعر 30

شبار اخضر ممتاز بسعر 50

 فسيخ بسعر 80

غـطـيان بلدي ممتازة بسعر 120 بالتنظيف

سيبيا ممتازة كيلو لحم صافي بسعر 150

شوربة سيفود بكل لوازمها جمبري

 سيبيا كابوريا بكلويز بسعر 40 فقط

 بـطـارخ حجم كبير الــ½ كيلو 200

اسعار اسماك بورسعيد أسعار أسماك بورسعيد اليوم الاثنين 21/06/2021 1 21/6/2021 - 11:44 ص أسعار أسماك بورسعيد اليوم الاثنين 21/06/2021 2 21/6/2021 - 11:44 ص أسعار أسماك بورسعيد اليوم الاثنين 21/06/2021 3 21/6/2021 - 11:44 ص أسعار أسماك بورسعيد اليوم الاثنين 21/06/2021 4 21/6/2021 - 11:44 ص أسعار أسماك بورسعيد اليوم الاثنين 21/06/2021 5 21/6/2021 - 11:44 ص أسعار أسماك بورسعيد اليوم الاثنين 21/06/2021 6 21/6/2021 - 11:44 ص أسعار أسماك بورسعيد اليوم الاثنين 21/06/2021 7 21/6/2021 - 11:44 ص أسعار أسماك بورسعيد اليوم الاثنين 21/06/2021 8 21/6/2021 - 11:44 ص أسعار أسماك بورسعيد اليوم الاثنين 21/06/2021 9 21/6/2021 - 11:44 ص أسعار أسماك بورسعيد اليوم الاثنين 21/06/2021 10 21/6/2021 - 11:44 ص أسعار أسماك بورسعيد اليوم الاثنين 21/06/2021 11 21/6/2021 - 11:44 ص أسعار أسماك بورسعيد اليوم الاثنين 21/06/2021 12 21/6/2021 - 11:44 ص أسعار أسماك بورسعيد اليوم الاثنين 21/06/2021 13 21/6/2021 - 11:44 ص أسعار أسماك بورسعيد اليوم الاثنين 21/06/2021 14 21/6/2021 - 11:44 ص

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حازم دياب

محرر بموقع نجوم مصرية منذ عام 2009 أهتم بموضوعات التكنولوجيا وآخر ما توصلت إليه التقنية.