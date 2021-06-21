أسعار أسماك بورسعيد اليوم الاثنين 21/06/2021
أسعار أسماك بورسعيد اليوم من داخل سوق الأسماك ومحلات بيع الأسماك الأسعار قد تتفاوت داخل محل أو أخر طبقا للأنواع و الأصناف المختلفة من الأسماك وقد يكون السعر شامل الشوي و التنظيف.
أسعار أسماك بورسعيد اليوم
سردين بلدي تحفة ب٥٠ ج بالشوي
سيبيا بلدي ب١٠٠ ج
دراك بلدي السمكتين كيلو ب٦٠ ج بالتنظيف أو الشوي
بوري بردويل السمكة كيلو ب٧٠ ج بالشوي أو التنضيف
دنيس بلدي ب٨٠ ج بالشوي
شبار أبيض بلدي الكيلو ٤سمكات ب٣٠ ج بالتنظيف
جمبري كبير متقشر للرز نص كيلو لحم ب٩٠ ج
طوبار سمين الكيلو ب٥٠ ج
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أنواع أسماك مختلفة وأسعار أخرى من أحد المحلات
دنيس بردويل دولي بسعر 80
بربوني بلدي بخط أصفر بسعر 100
دنيس بلدي ممتاز حوالي 4 في الكيلو بسعر 125
جمبري بلدي ابيض ممتاز بسعر 100
لـوت بلدي الواحده حوالي 2 كيلو او ½.2 بسعر 85
عرض الجمبري الخاص الكفته جمبري ابيض بلدي صافي ، الطبق نصف كيلو صافي جاهز 70 فقط
بوري و طوبار و قطع بسعر 75/60/50
شبار ابيض سمين تحفة بسعر 30
شبار اخضر ممتاز بسعر 50
فسيخ بسعر 80
غـطـيان بلدي ممتازة بسعر 120 بالتنظيف
سيبيا ممتازة كيلو لحم صافي بسعر 150
شوربة سيفود بكل لوازمها جمبري
سيبيا كابوريا بكلويز بسعر 40 فقط
بـطـارخ حجم كبير الــ½ كيلو 200