أسرع وألذ طريقة لعمل فيليه الدجاج
طريقة عمل فيليه الدجاج من أسهل وأسرع الاكلات اللذيذة التي تستطيع تحضيرها في وقت قياسي بسهولة، ويسر ويتميز فيليه الدجاج بالقرمشة والطعم اللذيذ و يعشقه الكبار والصغار حيث أنه سهل التجهيز وممكن أن يتم عمله في العزومات لأنه يتميز بشكله الجميل بعد طهيه وتقديمه وطريقة طهيه لاتستغرق دقائق معدودة.
مقاديرعمل فيليه الدجاج
- صدور دجاجة كبيرة.
- ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود، والكمون وبهارات الدجاج وبابريكا وملعقة ملح طعام وملعقة صغيرة كركم.
- ملعقة خل.
- 2 ملعقة عصير ليمون.
- زبادي.
- بصلة متوسطة.
- فصين ثوم مفروم.
خطوات عمل فيليه الدجاج
- نقوم بغسلها جيداً ونقعها بالماء الباردة، والكمون، والخل، والليمون.
- نقوم بتقطيع الدجاج إلى شرائح طويلة ورفيعة.
- نضع البصل، والخل فى بولة كبيرة، ونضيف الملح والفلفل الأسود مع بهارات الدجاج ونصف ملعقة صغيرة من الكركم، ونخلطهم كويس جدًا.
- نضع شرائح الدجاج في التتبيلة الخطيرة ونخلطهم جيدًا.
- ونترك التتبيله في الثلاجة لمدة ساعة ولو مستعجله حطيه فى الفريزر نصف ساعه.
- نضع بيضتين في بوله ، ونضيف ربع كوب من اللبن ونخلطهم جيدًا
- نخرج الدجاج من الثلاجة ونرفع الدجاج من الخليط ونضعها في خليط البيض.
- ثم توضع في البقسماط، وتغطى أجزاء الدجاج من الجانبين.
- نقوم بتكرار الخطوات حتى تنتهي الكمية الموجودة
- نضع زيت غزير ونتركه حتى يسخن.
- نقوم بقلي قطع الدجاج، ونقلبها على الجانبين على نار هادئة حتى يصبح لونها ذهبي.
- نرفع الدجاج على مناديل المطبخ للتخلص من الزيوت الزائدة.
- وتقدم بالهنا والشفا مع الكاتشب والبطاطس المحمره اللذيذه.