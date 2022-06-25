أسرع وألذ طريقة لعمل فيليه الدجاج

طريقة عمل فيليه الدجاج من أسهل وأسرع الاكلات اللذيذة التي تستطيع تحضيرها في وقت قياسي بسهولة، ويسر ويتميز فيليه الدجاج بالقرمشة والطعم اللذيذ و يعشقه الكبار والصغار حيث أنه سهل التجهيز وممكن أن يتم عمله في العزومات لأنه يتميز بشكله الجميل بعد طهيه وتقديمه وطريقة طهيه لاتستغرق دقائق معدودة.

مقاديرعمل فيليه الدجاج

صدور دجاجة كبيرة. ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود، والكمون وبهارات الدجاج وبابريكا وملعقة ملح طعام وملعقة صغيرة كركم. ملعقة خل. 2 ملعقة عصير ليمون. زبادي. بصلة متوسطة. فصين ثوم مفروم.

خطوات عمل فيليه الدجاج