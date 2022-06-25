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أسرع وألذ طريقة لعمل فيليه الدجاج

أحمد منصور

طريقة عمل فيليه الدجاج من أسهل وأسرع  الاكلات اللذيذة التي تستطيع تحضيرها في وقت قياسي بسهولة، ويسر ويتميز فيليه الدجاج بالقرمشة والطعم اللذيذ و يعشقه الكبار والصغار حيث أنه سهل التجهيز وممكن أن يتم عمله في العزومات لأنه يتميز بشكله الجميل بعد طهيه وتقديمه وطريقة طهيه لاتستغرق دقائق معدودة.

أسرع وألذ طريقة لعمل فيليه الدجاج

مقاديرعمل فيليه الدجاج

  1.  صدور دجاجة كبيرة.
  2. ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود، والكمون وبهارات الدجاج وبابريكا وملعقة ملح طعام وملعقة صغيرة كركم.
  3. ملعقة خل.
  4. 2 ملعقة عصير ليمون.
  5. زبادي.
  6. بصلة متوسطة.
  7. فصين ثوم مفروم.

طريقة تحضير بانيه الدجاج

خطوات عمل فيليه الدجاج

  • نقوم بغسلها جيداً ونقعها بالماء الباردة، والكمون، والخل، والليمون.
  • نقوم بتقطيع الدجاج إلى شرائح طويلة ورفيعة.
  • نضع البصل، والخل فى بولة كبيرة، ونضيف الملح والفلفل الأسود مع بهارات الدجاج ونصف ملعقة صغيرة من الكركم، ونخلطهم كويس جدًا.
  • نضع شرائح الدجاج في التتبيلة الخطيرة ونخلطهم جيدًا.
  • ونترك التتبيله في الثلاجة لمدة ساعة ولو مستعجله حطيه فى الفريزر نصف ساعه.
  • نضع بيضتين في بوله ، ونضيف ربع كوب من اللبن ونخلطهم جيدًا
  • نخرج الدجاج من الثلاجة ونرفع الدجاج من الخليط ونضعها في خليط البيض.
  • ثم توضع في البقسماط، وتغطى أجزاء الدجاج من الجانبين.
  • نقوم بتكرار الخطوات حتى تنتهي الكمية الموجودة
  • نضع زيت غزير ونتركه حتى يسخن.
  • نقوم بقلي قطع الدجاج، ونقلبها على الجانبين على نار هادئة حتى يصبح لونها ذهبي.
  • نرفع الدجاج على مناديل المطبخ للتخلص من الزيوت الزائدة.
  • وتقدم بالهنا والشفا مع الكاتشب والبطاطس المحمره اللذيذه.
أحمد منصور

حاصل على ليسانس آداب قسم صحافة وأعمل في الصحافة الإلكترونية مُنذ ما يقرب من 10 سنوات وأتخصص في كتابة المقالات التي تتعلق بالتكنولوجيا


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