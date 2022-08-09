أرخص عروض.. أسعار عمرة المولد النبوي خلال الموسم الجديد

ينتظر العديد من المصريين عمرة مولد النبوي نظرا لكونها تتميز بانخفاض أسعار الرحلات مقارنة بمواسم العمرة الأخرى إضافة إلى تزامنها مع تاريخ مولد النبي صلى الله عليه وسلم وهو تاريخ يهتم المصريين به وبإقامة احتفال كل عام بمجرد حلوله، ويذكر أن المصريين لم يقوموا بأداء مناسك العمرة منذ عامين أو أكثر بسبب الأحداث التي توالت وأدت إلى منع المناسك تأثرا بجائحة كورونا العالمية، ولكل هذه الأسباب يبحث العديد من المواطنين عن أسعار عمرة المولد النبوي للعام الجديد.

أسعار عمرة المولد النبوي

تنتظر شركات السياحة إعلان قرارت وزارة السياحة بشأن برامج العمرة حتى الشركات السياحية التي ترغب بتنظيم برامج العمرة بتسجيل أسمائها لبرامج العمرة التي ستقام خلال العام الجديد.

وعن أسعار عمرة المولد النبوي قال المسئولون أنها تأثرت بكافة الأحداث العالمية وقد زادت بمقدار 4000 جنيه مصري عن العام السابق، وقد تم الإشارة إلى اليوم الموافق 20 نوفمبر كموعد لبدء عمل البوابة المصرية الإلكترونية الرسمية حيث ستبدأ برامج الرحلات بعد هذا الموعد بعدة أيام.

كما أن عضو مجلس إدارة غرفة الشركات السياحية السيد علاء الغمري إلى أن الشركات المسئولة عن تنظيم العمرة يمكنها البدء في رحلاتها في أخر أسبوع في شهر نوفمبر.

تفاصيل عمرة المولد النبوي

تشير التقارير إلى أن أعداد الشركات التي ستنفذ برامج العمرة تجاوزت 2000 شركة وستأتي أسعار عمرة المولد النبوي كالتالي:

البرنامج البري لعمرة المولد النبوي يستمر لمدة خمسة عشر يوما وتتراوح أسعاره بين 11 ألف و500 ويصل إلى 12 ألف و 200 جنيه.

برامج العمرة التي تقدم خدمات خمس نجوم لمدة خمسة عشر يوما تبدأ أسعارها من 20 ألف جنيه.

برامج العمرة التي تقدم خدمات أربع نجوم لمدة خمسة عشر يوما تتراوح أسعارها بين 17 ألف و 18 ألف.

أما البرنامج الاقتصادي للعمرة فيستمر لمدة خمسة عشر يوما وتتراوح أسعاره بين 13 ألف و 15 ألف.

وبهذا نكون قد قدمنا لكم بالتفصيل أسعار برامج العمرة بالإضافة إلى مواعيد بدء الرحلات للمهتمين والراغبين بأداء مناسك العمرة في العام الجديد.