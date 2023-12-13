أدوبي تُطلق Spectrum 2: نظام التصميم الثوري لتعزيز الإبداع والشمولية

أعلنت شركة أدوبي عن إطلاق تحديث جديد لنظام التصميم الخاص بها، Spectrum 2، والذي يمثل تطورًا كبيرًا عن النظام الحالي المستخدم منذ العقد الماضي، يأتي Spectrum 2 بتغييرات جوهرية تشمل زيادة الخيارات اللونية وتحسين التباين والسطوع، مع التركيز على التسلسل الهرمي للانتباه.

تجربة مستخدم شاملة وممتعة: الرؤية الجديدة لأدوبي

تهدف أدوبي من خلال Spectrum 2 إلى جعل أدواتها أكثر سهولة وشمولية، مما يدعم مهمتها المتمثلة في تمكين الإبداع للجميع، يتضمن النظام الجديد عناصر تصميم تراعي الوصول السهل وتعزز التفاعل عبر المنصات المختلفة.

توسيع نطاق المستخدمين: من المحترفين إلى الطلاب وأصحاب الأعمال الصغيرة

تعكس هذه الخطوة رغبة أدوبي في مخاطبة جمهور أوسع يشمل الطلاب، صناع المحتوى، وأصحاب الأعمال الصغيرة، بالإضافة إلى المستخدمين المحترفين، تتضمن هذه الاستراتيجية توفير أدوات تدعم تقنيات مثل الواقع الافتراضي وتطبيقات أكثر تنوعًا.

التغييرات في Spectrum 2: التركيز على الإبداع والتصميم الحديث

ذكر إريك سنودن، نائب الرئيس للتصميم في أدوبي، أن النظام الأصلي Spectrum كان يتميز بمظهر جاد وتركيز على العمل الإبداعي، ومع Spectrum 2، تسعى الشركة لمواكبة التغييرات وتلبية احتياجات مستخدميها المتنوعين.

تطبيق Spectrum 2: خطة أدوبي للتوسع عبر التطبيقات

تخطط أدوبي لطرح Spectrum 2 بدءًا من أوائل عام 2024، مستهدفة أولًا تطبيقات الويب وiOS، ثم تطبيقات سطح المكتب الرئيسية مثل فوتوشوب وLightroom وPremiere Pro، ويشمل التحديث أكثر من 100 تطبيق، ما يمثل تحديًا كبيرًا لكنه يعكس التزام الشركة بتوفير تجربة مستخدم محسنة.

التوازن بين المرونة والتعلم: نهج أدوبي في Spectrum 2

أكد سنودن على أهمية منح المستخدمين المحترفين المرونة اللازمة، مع توفير تجربة مثالية للمبتدئين، تعتبر هذه الخطوة فرصة لفرق المنتجات المختلفة لتسليط الضوء على الأدوات والطرق الجديدة لتنفيذ المهام، مما يحسن القدرة على الاكتشاف والتعلم للمستخدمين الجدد.