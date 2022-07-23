أدعية استقبال العام الهجري الجديد 1444 هـ دعاء رأس السنة الهجرية

تفصلنا أيام قليلة عن نهاية العام الهجري 1443 وبداية العام الهجري الجديد 144، الذي يترقبه المسلمين في شتى بقاع العالم في هذا التوقيت بالكثير من الشوق واللهفة، وفي هذا الإطار يرغب الأشخاص في استقبال أفضل الأدعية الهامة لاستقبال العام الجديد، حيث نجد أنه أفضل ما يتم استقبال العام الجديد سواء الهجري او الميلادي به هو الدعاء لما يمتلكه من فضل كبير، وسوف نسلط الضوء من خلال هذه السطور على طرح أدعية استقبال العام الجديد 1444.

أدعية استقبال العام الهجري الجديد 1444 هـ

ونجد أنه عادة ما يتبادل المسلمون في هذا التوقيت من كل عام الكثير من الأدعية فيما بينهم، والتي يتم تداولها بينهم لكي يتم الدعاء لأنفسهم أو لغيرهم من المسلمين، وذلك بمناسبة بزعيم عام جديد يتمنى من خلاله المسلمين ان يكون عام مليء بالخير والرزق، ومن أهم هذه الأدعية التي يبحث المسلمون بشكل مستمر لكي يتم تبادلها لتبادلها والدّعاء بها هو دعاء نهاية عام 1443 وبداية 1444، ومن اهم الأدعية المميزة في استقبال العام الهجري الجديد ما يلي.

اللهم رحمتك أرجو فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين، وأصلح لي شأني كله لا إله إلا أنت.

اللهم إني أسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمتُ منه وما لم أعلم، وأعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمتُ منه وما لم أعلم، اللهم إني أسألك من خير ما سألك عبدك ونبيك، وأعوذ بك من شر ما عاذ به عبدك ونبيك، اللهم إني أسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، وأعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل، وأسألك أن تجعل كل قضاء قضيته لي خيرا.

دعاء رأس السنة الهجرية 1444

ونجد أن نهاية السنة الهجرية القديمة 1443 ومن ثم استقبال بداية السنة الجديدة يمتلك الكثير من المشاعر المختلفة بين المسلمين ما بين الحزن والفرح وبين الحنين والأمل، ويبدأ الأشخاص في تبادل الادعية لكي يتم استقبال العام الجديد بعبادة هامة قد حثنا عليها الله سبحانه وتعالى، وتتعدد أشكال الدعاء في بداية العام الهجري الجديد 1444، ومن أهمها ما يلي.