أحلى طريقة لعمل السمك التونة؟ ستعشق مذاقها

من أجمل وأشهى الأكلات التي نعشقها جميعا هي الأسماك، فهي وجبة خفيفة على المعدة، جميلة المذاق، متنوعة، يمكنك طهيها بأكثر من طريقة، غير فوائدها على الصحة التي لا تعد، وسنحضر اليوم معا أشهى طبق من أطباق سمك التونة اللذيذ.

المقادير

ثلاث سمكات من التونة حجم وسط.

حبتان من الطماطم.

حبتان من الجزر.

حبتان من الفلفل.

حبتان كبار من الليمون.

زيت الزيتون

بصلة

فصان من الثوم

خلطة التوابل (ملعقة من الملح، الكمون، الكزبرة الجافة، الحبهان، الفلفل الأسمر)

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طريقة التحضير

يفتح السمك من الظهر وينظف جيدا بالماء، ويضاف إليه الملح والخل، ثم يترك جانبا. يقطع كل من البصل والطماطم والفلفل شرائح. تحضر الطاسة وتوضع على نار هادئة، ويتم وضع ملعقتان من زيت الزيتون، ثم تضاف شرائح البصل حتى تذبل. بعد أن تذبل شرائح البصل يفرم الثوم جيدا ويوضع مع البصل ويتم تقليبه قليلا، ثم يضاف إليه شرائح الطماطم والفلفل. يغطى الخليط ويترك حتى تمام الطهي. بعد رفع الخليط من على النار يتم إضافة مجموعة التوابل إليها. تحضير السمك ويتم تقسيم الخليط بين الثلاث أسماك، ويتم حشو كل سمكة ثم غلقها على الخليط. تحضر جريل (ويفضل الجريل ذو الوجهين) ويتم إضافة القليل من زيت الزيتون، وتوضع الأسماك الثلاثة واحدة تلو الأخر. يغطى الجريل حتى تمام طهي الجانب الأول، ثم تقلب الأسماك على الجانب الآخر حتى تمام الطهي. يتم تقديمها مع الأرز وسلطة الطحينة، وبالهناء والشفاء.

ملاحظة:

التونة من أفضل الوجبات الغذائية للكبار والأطفال، فهي تحتوي على أوميجا 3، والتى تعمل على حماية الجسم من الكثير من الأمراض، كما أنها تساعد في نمو الأطفال، وغيرها من الفوائد الهامة.