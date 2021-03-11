أحدث ديكورات غرف الأطفال وأفضل ألوان الطلاء وورق الحائط 2021

ديكورات غرف الأطفال تحتاج إلى اهتمام خاص من الأسرة خلال هذه الفترة التي يتواجد بها الأطفال معظم الوقت داخل المنزل، وحتى لا يشعر الطفل بالضيق من المكان ورتابة الشكل المستمر على الدوام سوف نساعد الأسرة في الحصول على أحدث ديكورات غرف الأطفال وأبرز ألوان الطلاء الحديثة وكذلك ورق الحائط بألوانه المتعددة التي تتناسب مع المرحلة العمرية للطفل سوف نعطيك بعض الصور لديكورات مختلفة يمكنها مساعدتك في الاختيار.

ديكورات غرف الأطفال

تحتاج غرف الأطفال مهما كانت مساحتها غلى بعض القواعد الهامة التي ينبغي أن تتوفر للطفل من عمر عام وحتى 10 أعوام ومنها:

أن يكون هناك مساحة خالية يتمكن الطفل من وضع ألعابه بها واللعب بحرية. أن تكون الأولان مريحة ومناسبة لعمر الطفل حتى لا تؤدي غلى ضعف نظره. أن يكون هناك عوامل أمان متوفرة ضد الحوادث مثل السرير الدورين، والأشياء المصنوعة من الزجاج، والأدوات الحادة وغيرها. خاصة في مرحلة الزحف وتعلم المشي. مراعاة أن يكون لدى الطفل خصوصية فدائما يبحث الأطفال عن إثبات الشخصية.

حجرة نوم بسيطة ألوانها متناسقة وهادئة تناسب الأكفال الصغار وهناك مساحة للحركة ورق الحائط مميز ويعطي انطباع بالراحة والهدوء.

الألوان الصاخبة التي تثير الأطفال وتجعلهم في حركة ونشاط ولعب وتتميز بتناسق الألوان وتدرجها، مع طلاء جميل ومتناغم ومساحات للعب كبيرة.

حجرة مميزة لطفل مميز يحب لهدوء والتفكير بسيطة في الأثاث وتحتوي على ألوان هادئة واللون الأخضر دائما يعبر عن النماء والطبيعة. ورق الحائط على جدار وآخر عليه طلاء متناسق معه.