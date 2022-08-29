أحدث تردد قناة طيور الجنة 2022 وخطوات استقباله بجودة عالية نايل سات وعرب سات

تعد قناة طيور الجنة من أهم قنوات الأطفال الموجودة على الساحة الفضائية بين القنوات، حيث حققت القناة نسبة مشاهدة كبيرة منذ أن بَدْء بثها، إن مؤسس القناة هو خالد مقداد وتقدم القناة الكثير من الأناشيد لتعليم الحروف، الأرقام، والخلق مثل عدم الكذب والأمانة ويقدمها كل من الوليد مقداد، المعتصم بالله مقداد، جنى مقداد، جوان، زين، يارا ونجد أنه يتم قُفْل القناة بين الحين والأخر وذلك لتحديثها ولجعل صورتها أفضل وليتم بثها بصورة وجودة Hd، لذلك يتم البحث عن تردد القناة على القمر الصناعي نايل سات وعرب سات وسوف نوضح لكم التردد بواسطة هذا المقال.

تردد قناة طيور الجنة على نايل سات

نجد أنه بدأ حديثًا البحث على مؤشر البحث جوجل وذلك للتعرف على تردد قناة طيور الجنة على القمر الصناعي نايل سات وسوف نوضح تردد القناة بواسطة الجدول التالي:

القمر الصناعي نايل سات التردد 11258 استقطاب أفقي معدل الترميز 27500 معامل تصحيح الخطأ 5/6

تردد القناة على عرب سات

يوجد الكثير من الأشخاص الذين بدوا يبحثون عن تردد القناة على القمر الصناعي عرب سات وسوف نوضح التردد بواسطة الجدول التالي:

القمر الصناعي عرب سات التردد 11310 استقطاب أفقي معدل الترميز 3000 معامل تصحيح الخطأ 4/3

خطوات فتح القناة

عندما نقوم بفتح قناة طيور الجنة يجب علينا أن نتبع عدة خطوات سوف نوضح تلك الخطوات بواسطة النِّقَاط التالية:

الضغط على زر menu في الريموت.

اختيار الضبط الهوائي.

يتم إدخال الرَّقَم السري في حالة تواجده وهو ٤ أصفار.