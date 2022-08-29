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أحدث تردد قناة طيور الجنة 2022 وخطوات استقباله بجودة عالية نايل سات وعرب سات

أمل ناجي

تعد قناة طيور الجنة من أهم قنوات الأطفال الموجودة على الساحة الفضائية بين القنوات، حيث حققت القناة نسبة مشاهدة كبيرة منذ أن بَدْء بثها، إن مؤسس القناة هو خالد مقداد وتقدم القناة الكثير من الأناشيد لتعليم الحروف، الأرقام، والخلق مثل عدم الكذب والأمانة ويقدمها كل من الوليد مقداد، المعتصم بالله مقداد، جنى مقداد، جوان، زين، يارا ونجد أنه يتم قُفْل القناة بين الحين والأخر وذلك لتحديثها ولجعل صورتها أفضل وليتم بثها بصورة وجودة Hd، لذلك يتم البحث عن تردد القناة على القمر الصناعي نايل سات وعرب سات وسوف نوضح لكم التردد بواسطة هذا المقال.

تردد قناة طيور الجنة الجديد 2022

تردد قناة طيور الجنة 2022

تردد قناة طيور الجنة على نايل سات

Toyor Al Janah TV تردد قناة طيور الجنة الجديد 2022 على نايل سات بدون تشفير

حدث الآن.. تردد قناة طيور الجنة الجديد 2022 على جميع الأقمار

نجد أنه بدأ حديثًا البحث على مؤشر البحث جوجل وذلك للتعرف على تردد قناة طيور الجنة على القمر الصناعي نايل سات وسوف نوضح تردد القناة بواسطة الجدول التالي:

القمر الصناعي  نايل سات
 التردد  11258
استقطاب  أفقي
 معدل الترميز  27500
 معامل تصحيح الخطأ  5/6
تردد قناة طيور الجنة
كيفية ضبط تردد قناة طيور الجنة على القمر الصناعي النايل سات

تردد القناة على عرب سات

يوجد الكثير من الأشخاص الذين بدوا يبحثون عن تردد القناة على القمر الصناعي عرب سات وسوف نوضح التردد بواسطة الجدول التالي:

القمر الصناعي عرب سات
التردد  11310
استقطاب  أفقي
معدل الترميز  3000
معامل تصحيح الخطأ  4/3

تردد قناة طيور الجنة

خطوات فتح القناة

عندما نقوم بفتح قناة طيور الجنة يجب علينا أن نتبع عدة خطوات سوف نوضح تلك الخطوات بواسطة النِّقَاط التالية:

ضبط تردد قناة طيور الجنة
ضبط تردد قناة طيور الجنة 2
  • الضغط على زر menu  في الريموت.
  • اختيار الضبط الهوائي.
  • يتم إدخال الرَّقَم السري في حالة تواجده وهو ٤ أصفار.

  • يتم اختيار ضبط الترددات.
  • ثم يقوم الشخص بكتابة تردد القناة ومعدل الترميز والاستقطاب.
  • يضغط بعد ذلك على كلمة بحث وننتظر قليلا حتى يتم تنزيل القناة.
أمل ناجي

ليسانس أداب اجتماع اعمل في الكتابة بالمواقع الإخبارية


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