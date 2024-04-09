ساعات قليلة تفصلنا عن أول أيام عيد الفطر المبارك لعام 1445 هـ، وفي هذه الأوقات يبدأ الكثير من المسلمين بتبادل كلمات وعبارات التهنئة بقدوم العيد، وتحمل هذه الكلمات مجموعة من المشاعر التي تعبر عن السعادة والفرحة والسرور وتمني أفضل الأمنيات في العيد.

أجمل رسائل تهنئة عيد الفطر 2024 .. أجدد العبارات والصور للمعايدة

موعد عيد الفطر 1445

اعلنت دار الافتاء المصرية مساء أمس الأثنين 8 إبريل 2024، بإن اليوم 9 إبريل هو المتمم لشهر رمضان المبارك، وإن غداً الاربعاء 10 إبريل 2024 هو أول أيام عيد الفطر المبارك، وذلك بعد تحري رؤية هلال شهر شوال من قبل اللجان العلمية والشرعية.

عبارات تهنئة عيد الفطر قصيرة

عيد فطر مبارك، وكل عام وانتم بخير.

أسعد الله أيامكم وتقبل الله طاعاتكم، وجمعنا وإياكم على خير، عيد فطر سعيد

تقبل الله منا ومنكم شهر رمضان وأسعدكم بعيدة فرحاً وسروراً ورضاً.

نسأل الله أن تكون كل أيامنا أعياداً وفرحة عيد فطر سعيد.

كل عام وأنتم أقرب إلى الله سبحانه وتعالى، عيدكم مبارك.

قبل زحمة السير، ورسايل الغير، أقدم لك تهنئة عيد الفطر.

كل عام وانت بخير، عيد سعيد عليك وعلي اسرتك الكريمة.

إعاد الله عليك العيد بالهناء، وتقبل طاعتك وعملك الصالح في شهر رمضان.

أرق الأماني واسمى الاماني بمناسبة عيد الفطر المبارك، إعادة الله علينا وعليكم جميعاً.

تهنئة من القلب الى القلب بمناسبة عيد الفطر المبارك.

أدام الله عليكم الأعياد دهوراً وألبسكم من تقواه نوراً، أعاد الله رمضان علينا وعليكم أعواما عديدة وأزمنة مديدة بالخير والعافية.

تقبل الله منا ومنكم صيامنا وقيامنا، وكل عام وأنتم بخير وعافية. عيد فطر مبارك.

أسأل الله أن يجعل عيد الفطر فاتحة خير وسعادة، وأن يمنحنا الصحة والعافية في الدنيا والآخرة.

كل عام وأنتم أقرب إلى الله، وأكثر إيمانًا وخشوعًا. عيد فطر مبارك.

صور تهنئة عيد الفطر المبارك

تهنئة عيد الفطر لحبيبتي

حبيبتي الغالية وأقرب إنسانة إلي قلبي، كل عيد وأنتم عيدي، وكل عام وأنتي عامي.

أهديكِ قبلاتي وأجمل الورود، يا عيد عيدي، وعسى عيدك كله بهجة وفرح، يا ملاك الحب.

باقة من الحب والورود إلي صاحبة الكرم والجود، وكل عام وأنتي بخير.

انتي عمري وسعادتي، أنتي امنياتي كلها، كل عام وأنتي بخير يا حبيبتي.

فطر مبارك وأيام جميلة كجمالكِ وعساكِ من عواده بكل عام يا أغلى حب سكن بقلبي.

كل عام وأنتي في القلب والعين يا أعلي الاسامي، وأرق الأماني، عيدك مبارك.

عسى ما نفترق عن بعض بكل عيد، وكل عام وحبك ثابت بقلبي.

مبارك عليك العيد وكل عام وأنتِ حبيبتي ولذة أعيادي و كل عام و حبك مستوطن بقلبي.

حبيبتي وقلبي وأغلي إنسانة عندي، كل عام وأنتي نبض القلب، ونبض الروح، كل عيد وانتي سعادتي وهنائي في الدنيا.

نسأل الله أن يجعل عيد الفطر فاتحة خير ونصرٍ للإسلام والمسلمين

تهنئة عيد الفطر رسمية

يتم تقديم رسائل التهنئة الرسمية بمناسبة عيد الفطر المبارك إلي كل من الزملاء في العمل والمديرين، وأيضاً إلي الأشخاص ذو المناصب الرفيعة، ومن رسائل التهنئة الرسمية بالعيد:-

كل عام وحضراتكم جميعاً بخير، بمناسبة عيد الفطر المبارك، إعادة الله علينا وعليكم بالخير واليمن والبركات.

تقبل الله سبحانة وتعالى منا ومنكم الصيام والقيام في شهر رمضان المبارك، وكل عام وأنتم بخير.

بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، أتقدم بأصدق التهاني وأطيب التمنيات لكم ولعائلتكم بالصحة والسعادة والسلام. نسأل الله أن يتقبل صيامكم وقيامكم، وأن يعيده عليكم بالخير والبركة والفرحة.

يسعدني ويشرفني أن أتقدم لحضراتكم بتهنئة عيد الفطر المبارك، فكل عام وانتم بخير متمنيًا لكم دوام الصحة والعافية.

باسمي المعاني وارق التهاني، أتقدم لكم بتهنئة عيد الفطر المبارك، وأسال الله سبحانه وتعالى أن يديم عليكم الأعياد سنين عديدة.

أتقدم إليكم بأرق التهاني القلبية وأصدق الدعوات الطيبة في هذه الرحاب الطاهرة، كل عام وأنتم بخير وسعادة وأفضل صحة.

تقف الكلمات عاجزة كيف أهنئ من هم أغلى ما في قلوبنا بعيد الفطر، كُل عام وأنتم بخير، سائلًا المولى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال.

برقية تهنئة بعيد الفطر

إلى [اسم المرسل إليه]،

تحية طيبة وبعد،

بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، يسعدنا أن نتقدم إليكم بأطيب التهاني والتبريكات، سائلين المولى عز وجل أن يتقبّل منّا ومنكم صيامنا وقيامنا، وأن يمنّ علينا وعليكم بالخير واليمن والبركات. إنّ عيد الفطر المبارك مناسبةٌ عظيمةٌ للتسامح والتواصل ونشر المحبة بين الناس، ونأمل أن يكون هذا العيد فرصةً جديدةً لتعزيز أواصر الأخوة والتعاون بين الجميع. ونغتنم هذه المناسبة المباركة لنُعبّر عن خالص شكرنا وتقديرنا لكم، ونُؤكّد على التزامنا الدائم بتقديم أفضل ما لدينا. كل عام وأنتم بخير وصحة وسعادة، وكل عام والأمة الإسلامية بخير وازدهار. مع أطيب التمنيات،

رسائل تهنئة عيد الفطر لصديقي

إن تهنئة الصديق بالعيد هي واحدة من ضمن مشاعر الفرحة والصداقة بمناسبة قدوم العيد، وفي السطور التالية نعرض لكم مجموعة من أجمل رسائل تهنئة الاصدقاء بالعيد:-

أسعد الله أيامكم باليمن والبركات، وتقبل الله طاعاتكم، وجمعنا وإياكم على خير، عيد فطر سعيد.

أسأل الله العظيم رب العرش الكريم، أن يتقبل منك يا صديقي الصيام والقيام وصالح الأعمال في شهر رمضان المبارك، وأن يجعله عيد سعيد عليك وعلي اسرتك الكريمة.

أصدقائي الغالين على القلب، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل جميع أيامنا و أيامكم اعياداً، وكل عام وانتم بخير.

كل عيد والخير دربك وممشاك والبسمة دوم لا تفارق شفاك وجنة ربي هي سكناك عيدك سعيد يا رفيق الدرب.

صديقي الغالي وأقرب الناس إلي قلبي، كل عام وأنت بخير بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، وجعل الله جميع ايامك اعياد.

باقة من الورود إلي صديقي صاحب الكرم والجود، وإلي في الشدة ديماً بموجود، وكل عام وانت بخير.

لصديق عزيز لصديق لن يكون العيد جميل إلا بوجودهِ، كُل عام وانت بخير يا أغلى الأصدقاء وعيد فطر مبارك.

عيد سعيد عليك يعود، بالمسك والعود، أهنئك، جعل الله برؤيتك يهنئني.

أحب الأصدقاء أسأل الله أن يمدك بعمر مديد، ويجعل حياتك كلها عيد.

تهنئة عيد الفطر للاصدقاء

مع اقتراب حلول عيد الفطر، أردت أن أسبق الجميع، وأبلغكم تهنئتي بالعيد السعيد، وكل عام وأنتم بخير.

كل عام وقلوبكم أقرب إلى الله، مع تمنياتي بعيد فطر سعيد عليكم وعلى الأسرة الكريمة.

بأسمى المعاني، وأحر التهاني، وأطيب الأماني، أهنئكم بالعيد السعيد.

مع وجودكم يا اغلي الناس، وأهم الناس، اشعر بفرحة العيد، وكل عيد وأنتم عيدي، وكل عام وانتم بخير.

أصدقائي الغالين، اتقدم إليكم بارق التهاني من القلب، بمناسبة العيد، وعساكم من عوادة.

إن سبقتوني بتقديم تهنئة العيد لي فهذا من اهتمامكم، وإن سبقتكم فهذا من حقكم وقدركم من المحبة في القلب.

تقبل الله منا ومنكم صيام شهر رمضان المبارك، وارزقنا صيام الشهر الكريم سنوات عديدة وسنين مديدة، والبسكم ثوب الصحة والعافية، عيدكم مبارك.

عيد سعيد علي جميع اصدقائي الغالين، واتمني من الله أن يجعل هذا العيد سعيداً على جميع الامة الاسلامية والعربية.

معا نحتفل بقدوم عيد الفطر، ونشارك فرحته مع أحبائنا. كل عام وأنتم بخير!”

أطيب التمنيات بعيد فطر مبارك، لك ولأهلك وكل أحبائك

اجمل ما قيل في التهنئة بعيد الفطر

كل عام وانتم أقرب إلى الله سبحانه وتعالى، عيدكم مبارك.

أتشرف ان اتقدم لكم بأرق التهاني القلبية بمناسبة حلول عيد الفطر، وأسأل الله أن يجعله عيد يجمعنا على المحبة والتسامح.

مع أجمل التهاني وأصدق المشاعر، أهنئكم بحلول عيد الفطر المبارك، كل عام وأنتم بخير.

بكل أصوات الطيور وبكل روائح البخور وبكل أنواع العطور عيد مبارك كُل عام وأنت بخير وعساك من عوادة.

في أخر أيام شهر رمضان المبارك، أدعو الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منكم الشهر الكريم، وإن يحقق امانيكم في أول أيام العيد، وكل عام وأنتم بخير.

عيد سعيد عليكم وعلى أسرتكم الكريمة، تقبل الله منكم صالح الأعمال.

غدا عيد الفطر وأتمنى تكون سعيد وتبقى في قلبي الوحيد وتهديه هدية العيد وكل عام وانت سعيد.

أتمنى أن أكون أول من أرسل لك تهنئة عيد الفطر المبارك، وكل عام وأنت بخير.

تهنئة عيد الفطر لصديقتي

صديقتي الغالية، أنتي عيدي في كل الأعياد، وانتي فرحتي الدائمة، كل عام وأنتي بخير يا أجمل البنات.

صديقتي يا حياتي وأنشودة ترسل أجمل الألحان، يا من تعزف على وتر الحياة أروع سيمفونية عطاء وحب ومودة، كل عيد فطر وأنت أغلى صديقة وأوفى أخت بالدنيا.

انتي لستي مجرد صديقة، بل أنتي اخت ولكي مكانة غالية عندي في القلب، كل عام وانتي بخير.

صديقتي الغالية عيدك سعيد.

لملكة فؤادي وروح قلبي الرقيقة، كل عيد فطر وأنتِ بألف فرح وخير وسرور، وعساكِ من عوادة.

أدعو الله في الليلة الأخيرة من شهر رمضان إن يتقبل منك يا صديقتي الصيام، وأن يرزقك من الخير كله، وأن يجعل عيدك سعيد.

لمن تصنع السعادة من فتات الوجع، وتنسج الأمل من خيوط اليأس، وتبشرني دوماً بحياة جميلة بحضورها عيدك مبارك يا صديقتي وكل عام وأنتِ بأحسن حال.

صديقتي، ملكة الفؤاد، وصاحبة العطاء، ومنبع الحنان، عيدك مبارك.

ما أجمل العيد بقربك يا صديقتي وما أجمل رفقتي معك، كل عيد فطر وأنتِ بخير ورضا وراحة بال، يا أغلى صديقة.

تهنئة عيد الفطر المبارك للزوجة

زوجتي الغالية، ونبض الفؤاد وصاحبة العطاء، وصاحبة الكرم، كل عام وانتي عيدي، وكل عام وأنتي مصدر السعادة في البيت.

زوجتي العزيزة، وأقرب إنسانة إلي قلبي، أنتي روحي، كل عام وانتي يا روحي بخير.

اللهم إنك رزقتني درة مكنونة وجوهرة مصونة، نقية تقية طاهرة، فاجعلني رفيقها في الجنة في الدار الآخرة، تقبّل الله طاعتك وعيدك مبارك.

تعيش الروح عشانكِ والقلب دايم مكانك كلي تحت امرك وانا في طوع اسرك، عيد فطر مبارك.

اللهم إنك رزقتني درة مكنونة وجوهرة مصونة، نقية تقية طاهرة، فاجعلني رفيقها في الجنة في الدار الآخرة، تقبّل الله طاعتك وعيدك مبارك.

زوجتي العزيزة وأم اولادي، كل عيد وأنت عيدي.

الكلام لا يفي بمقدار حبك يا زوجتي العزيزة، فأنتي اغلي ما في القلب، عيدك مبارك.

حتى وإن كان عقلي مشغول عنك لكن اعلمي أن قلبي مشغول بكِ، كل عام وانتِ الحُب.

يا من حبك يفوق فرحة كل أعياد العمر، عيد سعيد يا زوجتي وأجمل أعيادي وفرحة أيامي.

زوجتي الحبيبة أنتِ دعوتي بيني وبين الله التي استجيبت لي ووهبت لي السعادة والفرح، فليس للعيد طعم بدونك.

إليكِ يا زوجتي الحبيبة، أجمل تهاني العيد، أنتِ عيد قلبي وسرورا عمري. كل عام وأنتِ بخير وعشقٍ أبدي

مع كل فجرٍ جديد، أزداد حبًا لكِ، شكرًا لكِ على وجودكِ في حياتي، كل عام وأنتِ بهجة أيامي. عيد فطر مبارك يا حبيبتي.

أنتِ أجمل هدية من الله، كل عام وأنتِ السعادة التي تملأ حياتي. عيد فطر سعيد يا قمر حياتي.

إليكِ يا زوجتي الحبيبة، كل الشكر والتقدير على كل ما تقدّميه لي، كل عام وأنتِ بخير وعطاءٍ دائم. عيد فطر مبارك.

معكِ أشعر بالأمان والاطمئنان، شكرًا لكِ على كل ما تفعليه من أجلي، كل عام وأنتِ أجمل هدية من الله، عيدك سعيد.

تهنئة عيد الفطر بالانجليزي

I wish you and your family a very joyful Eid. May Allah accept all your prayers and forgive all your faults. Eid Mubarak!

Eid Mubarak to you and your family! May this Eid bring nothing but joy and peace for all. Have a safe and happy Eid day!

May Allah (SWT) shower countless blessings on you because you deserve all of them. Wish you a very joyous eid, my love

Sending all my love and good wishes to you on this Eid. Happy Eid Mubarak, dear sister/brother

Before we ask for happiness and prosperity, we should ask for mercy. May Allah shower his mercy on us. Eid al-Fitr Mubarak!

Happy Eid Mubarak! Wishing everyone happy holidays, stay safe and pray to your Almighty

Be grateful to Him for His blessings. Eid Mubarak from my family to yours

Eid Mubarak to all my nearest and dearest ones. May Allah (SWA) shower our lives with happiness, spiritual wisdom and divine guidance

At the end of this Holy month, Eid is finally here to grace us with happiness and prosperity. May this day be ever so joyful for us! Eid Mubarak

I hope to be the first to send you Eid Al-Fitr congratulations. Happy Eid

صيغة تكبيرات عيد الفطر المبارك

أوضحت دار الافتاء المصرية بإن تكبيرات العيد هي سنة عند اغلب فقهاء الجمهور، حيث قال الله سبحانة وتعالي في سورة البقرة بعد أيات الصيام “وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا الله”.

ويقصد بالتكبير، هو التعظيم، وبالتالي فإن تكبيرات العيد يقصد بها إثبات الاعظمية لله سبحانه وتعالى، وتبدأ تكبيرات العيد بعد غروب شمس ليلة العيد وحتى صلاة العيد، والصيغة الصحية للتكبيرات هي:-

الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله.

الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد.

الله أكبر كبيرًا، والحمد لله كثيرًا، وسبحان الله بكرة وأصيلًا لا إله إلا الله.

وحده، صدق وعده، ونصر عبده، وأعز جنده، وهزم الأحزاب وحده، لا إله إلا الله.

ولا نعبدإلا إيَّاهُ، مُخْلِصِين له الدين ولو كره الكافرون.

اللهم صلِّ على سيدنا محمد، وعلى آل سيدنا محمد، وعلى أصحاب سيدنا محمد، وعلى أنصار سيدنا محمد، وعلى أزواج سيدنا محمد، وعلى ذرية سيدنا محمد وسلم تسليمًا كثيرً.